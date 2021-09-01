سامسونغ تتصدر مبيعات الهواتف الذكية.. وشاومي تتجاوز آبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

حافظت شركة ”سامسونغ“ الكورية على صدارة قائمة المصنعين للهواتف الذكية رغم تراجع حصتها، في حين تواصل الشركات الصينية تفوقها على منافساتها في الغرب في سوق مبيعات الهواتف الذكية، وعلى رأسها شركة ”آبل“ العملاقة.

وبحسب تقرير لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، نشر اليوم الأربعاء، فإن بيانات السوق الجديدة بشأن المعروض العالمي للهاتف المحمول، تشير إلى تحقيق شركة آبل Apple عامًا ناجحًا للغاية، ورغم ذلك لم تتمكن من الاقتراب من صدارة أو حتى وصافة صدارة مصنعي الهواتف النقالة لتكتفي بالمركز الثالث عالميًا.

ووفقًا لتحليل أجرته مؤسسة Gartner، وهي شركة أبحاث واستشارات عالمية، تمكنت ”آبل“ من بيع ما يقرب من 50 مليون جهاز iPhone في الربع الثاني من عام 2021، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 12.9 % في العام السابق إلى 15 %. ومع ذلك، لم يعد هذا كافيا للحصول حتى على المركز الثاني في تصنيف الشركات المصنعة.

وعلى العكس من ذلك، تمكنت شركة ”شاومي“ الصينية من تجاوز ”آبل“ محتلة المركز الثاني في التصنيف، مع بيع أكثر من 51 مليون هاتف ذكي، مدفوعة بالمبيعات الجيدة في أوروبا وحصة السوق المرتفعة تقليديًا في الصين، وقد زادت الشركة حصتها في السوق الدولية من 9.5 % في العام السابق إلى 15.5%.

وبشكل عام، نما سوق الهواتف المحمولة بنسبة 10.8%.

ويوضح ”أنشول جوبتا“، مدير الأبحاث في شركة Gartner بقوله: ”ظل الطلب على الهواتف الذكية قويًا، حيث سيستمر تحجيم الطلب اعتبارًا من عام 2020 في مساعدة مصنعي الهواتف الذكية حتى نهاية العام الحالي“.