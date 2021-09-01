تكنولوجيا: إعلان تشويقي يسلط الضوء على التصميم النحيف لجهاز Realme Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على التصميم النحيف لإصدارها القادم Realme Pad.

بدأ العد التنازلى لإنطلاق حدث Realme الذي تكشف من خلاله الشركة عن أول إصدار للشركة من الأجهزة اللوحية Realme Pad.

ولقد شارك Madhav Sheth الرئيس التنفيذي للشركة إعلان تشويقي على تويتر، يؤكد من خلاله على التصميم فائق النحافة للجهاز اللوحي.

من جانب أخر أوضحت الشركة أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Helio G80، كما يضم شاشة IPS LCD بحجم 10.4 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 7100 mAh.

يذكر أن Realme قد كشفت عن إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المحمول خلال الشهر الماضي، واليوم تستعد للمنافسة أيضاً في سوق الأجهزة اللوحية مع جهاز Realme Pad.

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