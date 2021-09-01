تكنولوجيا: HONOR تخطط لإطلاق جهاز HONOR Pad Z3 في الأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة HONOR لإطلاق جهاز لوحي جديد بعنوان”HONOR Pad Z3″.

تستعد شركة HONOR لإطلاق عدد من المنتجات الجديدة في بعض من الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن أحد المنتجات المرتقبة من الشركة هو جهاز HONOR Pad Z3 اللوحي.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر @evleaks اليوم، حيث شارك Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد للجهاز اللوحي، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ويظهر HONOR Pad Z3 في الصور المسربة بتصميم مميز بحجم كبير لإطارات الشاشة في جميع الإتجاهات، كما تأتي أزرار التشغيل والتحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن، ويضم الجانب الأيمن من إطار الشاشة كاميرة أمامية، ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار إلى عدد من الأسواق العالمية.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو HONOR Pad 7 الذي ينطلق للأسواق العالمية بعنوان جديد، لذا من المتوقع أن يأتي جهاز HONOR Pad Z3 بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش، والتي تتميز بدقة 1920 في 1200 بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز رقاقة معالج Helio G80، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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