تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدد 22 من سبتمبر لعقد مؤتمر Surface

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن خططها لعقد مؤتمر في 22 من شهر سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Surface.

ينطلق حدث عملاق البرمجيات لاحقاً هذا الشهر على شبكة الإنترنت، حيث تخطط مايكروسوفت لإستعراض أحدث تفاصيل نظام Windows 11، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستكشف عن الإصدار الجديد من أجهزة Surface Duo، وجهاز حاسب Surface جديد.

كانت التسريبات المصورة التي نشرت في شهر يوليو قد إستعرضت تصميم Surface Duo 2، حيث أشارت التسريبات إلى أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق هذا الإصدار في حدث يعقد في 22 من سبتمبر، حيث يتميز الجهاز بشاشة مزدوجة ويأتي بنظام الأندوريد.

ولقد أوضحت الصور المسربة أن التغيير الأكبر في تصميم Surface Duo 2 يأتي في الكاميرة الخلفية التي تتميز بإعدادات ثلاثية والتي تتضمن مستشعر telephoto وأخر بزوايا عرض واسعة، والمستشعر الرئيسي.

كما يدعم Surface Duo 2 رقاقة معالج Snapdragon 888 كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويضم شريحة NFC للمدفوعات.

أيضاً من المتوقع أن تكشفت مايكروسوفت عن الإصدار الجديد من جهاز Surface Book 3، والذي ينطلق بعلامة تجارية جديدة وفقاً لتقرير نشر من Windows Central، الذي أكد على الإصدار الجديد لن ينطلق بعنوان Surface Book 4، كما أشار التقرير إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعنوان Surface Laptop Pro.

وتشير التسريبات إلى أن مايكروسوفت تقدم هذا الإصدار بتصميم جديد، للتبديل إلى شاشة غير قابلة للإنفصال بحجم 14 إنش.

يذكر أن مايكروسوفت تستعد لإطلاق الإصدار الثابت من Windows 11 في 5 من أكتوبر، على أن يكتمل إطلاق نظام التشغيل مع إصدار الشركة الجديد Surface Pro.

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