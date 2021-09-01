متى ستطلق “غوغل” هاتفيها الجديدين؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

بعدما أفادت تقارير عن نية “غوغل” لإطلاق هاتفيها الجديدين في 13 أيلول المقبل، كشفت تسريبات صحفية موعد إطلاق شركة “غوغل” الأمريكية هاتفيها الجديدين “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو”.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن غوغل تنوي أن تطلق هاتفي “بيكسل” الجديدين في 28 تشرين الأول المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية غوغل إطلاق هاتفيها الجديدين في 13 أيلول المقبل، عقب إطلاق منافستها “أبل” هواتفها الجديدة، ولكن يبدو أنها ارتأت أنها فكرة سيئة لن تجابه شعبية هواتف “آيفون” الطاغية.

ودعمت غوغل هاتفي “بيكسل 6” الجديدين بمعالج خاص تم تصنيعه من قبل شركة “غوغل”، تحت اسم “تينسور إس إو سي”.

كما ستتضمن هواتف بيكسل الجديدة على قارئ بصمة أصابع وكاميرا رئيسية فائقة الدقة بجودة تصل إلى 50 ميغابيكسل.