معالجات خاصة للحواسيب المحمولة واللوحية من “غوغل”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

تسعى شركة “غوغل” لإطلاق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية، وستطلق عليها اسم “أيه آر إم”.

وأوضح تقرير منشور بموقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن غوغل تعمل حالياً على تطوير معالجات خاصة بالحواسيب المحمولة واللوحية قائمة على نظام تشغيل “كروم”.

ومن المقرر أن تبدأ غوغل في دعم حواسيبها بتلك المعالجات الجديدة بدءا من عام 2023.

وكانت غوغل قد أطلقت في وقت سابق معالجات خاصة بها لهواتفها الجديدة “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” تحت اسم “تينسور”.

وتستهدف غوغل من ذلك مقارعة كبار شركات التكنولوجيا في إنتاج معالجاتها الخاصة بسرعة فائقة، لتتمكن من منافسة هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد” الشهيرة، من دون الاعتماد على طرف ثالث في توريد معالجات أخرى.