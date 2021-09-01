تكنولوجيا: نظام Windows 11 يأتي قريباً دون ميزة دعم تشغيل تطبيقات الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء نظام Windows 11 بمجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل ميزة دعم تطبيقات الأندوريد، إلا أن مايكروسوفت أوضحت في تصريحات جديدة أن الميزة لن تتوفر في البداية عند إنطلاق التحديث في 5 من أكتوبر.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق الإصدار الثابت من نظام تشغيل Windows 11 في 5 من شهر أكتوبر المقبل، ولقد أصدرت عملاق البرمجيات تصريحات مؤخراً توضح من خلالها تفاصيل جديدة حول نظام التشغيل.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن ميزة تشغيل تطبيقات الأندوريد على Windows 11 لن تكون متاحة في البداية للمستخدمين، كما أوضحت الشركة خططها لدفع الميزة لمستخدمي Insider في البداية خلال الأشهر اللاحقة.

من جانب أخر أشارت مايكروسوفت إلى أن المميزات الأخرى التي أعلن عنها سابقاً في نظام Windows 11 ستتوفر عند الإطلاق الرسمي للإصدار الثابت في شهر أكتوبر، والتي تشمل واجهة مستخدم جديدة، وقائمة بدء بتصميم جديد، مع بعض التحسينات التي تستهدف ترقية تجربة الألعاب في نظام التشغيل.

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