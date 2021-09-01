حلول السحابة: نخطو خطوات ثابتة في رقمنة القطاع الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030

تستمر شركة حلول السحابة في مواكبة التطور الإلكتروني حول العالم من خلال تسخير التكنولوجيا المعلومات وتقديم حلول رقمية تساهم في رقمنة القطاع الصحي بالكامل لتسهيل مهمة الأطباء الأجلاء، وتيسير تجربة المرضى داخل المستشفيات. أطلقت الشركة الملف الطبي الإلكتروني (فيدا) تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، والذي عملت عليه شركة حلول السحابة لسنوات للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في السعودية، وتقليل الأخطاء الطبية غير المتعمدة، تماشييًا مع رؤية المملكة 2030.

وتم إطلاق الملف الطبي الإلكتروني (فيدا) في 17 مستشفى في منطقة القصيم تحت رعاية وزارة الصحية وبالتعاون مع شركاء نجاح حلول السحابة المتميزين في مجالاتهم المختلفة. جدير بالذكر أن نظام فيدا هو واحد من أبرز الحلول الرقمية التي قدمتها شركة حلول السحابة لتمكين القطاع الطبي من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني لجميع المرضى مما يسهل مهمة مقدمي الرعاية الصحية عن طريق تسهيل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

كما تعمل حلول السحابة على الزحف أكثر في المملكة لتغطي كافة احتياجات القطاع الطبي ونشر مفهوم الرقمنة الصحية بشكل أوسع من خلال حلول تقنية متميزة مثل نظام سايكلس، نظام إدارة دورة الإيرادات التي يمكن المنشآت الصحية من أتمتة العمليات وتتبع العائدات المالية مما يساهم من الحد من رفض تمويل الخدمة.

كما تقدم الشركة نظام الساينكروني وهو نظام شاشات عرض رقمية يساعد المستخدم في عرض محتوى الوسائط المتعددة في أي مكان كوسيلة إعلانية وإعلامية تساعد في ترويج الخدمات الطبية بشكل أوسع.

كما تعمل حلول السحابة على الإسهام في التحول الرقمي وبالتحديد رقمنة القطاع الصحي من خلال التعاملات اللا ورقية، والذي انبثق من خلاله نظام إمضاء، وهو مصمم النماذج الديناميكية ونظام سير العمل، الذي يمكن الجميع من إنشاء وإشراك النماذج الإلكترونية والتوقيعات الرقمية بشكل يتوافق مع كافة الأجهزة الرئيسية، وينهي عصر الإمضاء التقليدية للأبد.

ومن ضمن الأنظمة التي تسهل رقمنة القطاع الصحي نظام اتش تيك، وهي منصة للمعلومات والترفيه مخصصة لاستهداف المرضى وتعزيز تجربتهم أثناء إقامتهم بالمستشفى، كما يساعد مقدمي الرعاية الصحية على تقديم خدمة متفانية وعالية الجودة. سينابسيس أيضًا هو برنامج مصمم للسماح لكل من طاقم الرعاية الصحية والمرضى بالتواصل عن بعد باستخدام أحدث التكنولوجيا الفعالة للتواصل.