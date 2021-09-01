تكنولوجيا: دليلك لشراء أفضل أجهزة الحاسب المحمول لمهام الدراسة والتعلم في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتجه الكثير من المستخدمين في السنوات الأخيرة إلى التعلم عن بعد، ومع عودة الدراسة من جديد يبدأ المستخدمين في البحث عن أجهزة الحاسب المحمول التي تجمع المواصفات والمميزات التي تتوافق مع مهام التعلمية بأعلى كفاءة.

تلعب أجهزة الحاسب المحمول دوراً هاماً في العملية التعليمية الآن مع التحول السريع إلى العالم الرقمي الذي يشهده العالم، لذا يبحث الطلاب عن أجهزة الحاسب التي تتميز بحجم يدعم التنقل السريع دون التضحية بالآداء، وأيضاً يمكن أن تقدم الدعم للطلاب في مهام أخرى كالألعاب على سبيل المثال.

وتأتي الكثير من أجهزة الحاسب المقدمة في الآونة الأخيرة بالآداء المذهل في تشغيل التطبيقات، وتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة.

كما تقدم الكثير من العلامات التجارية أجهزة الحاسب المحمول التي تدعم الطلاب بشكل خاص، ولإختيار الإصدار الذي يتوافق مع متطلباتك، ولدعمك في الإختيار تحتاج في البداية لتحديد النقاط التالية:

مستوى التسعير المطلوب لجهاز الحاسب

تتوفر أجهزة الحاسب بمستويات مختلفة في التسعير، إلا أن هدفك الرئيسي في البداية هو إستثمار أموالك في البحث عن الجهاز الذي يأتي بمستوى تسعير جيد ويقدم أيضاً مميزات ذات قيمة مقابل السعر، لذا لا يعد التركيز على مستوى التسعير فقط الإستراتيجية الأمثل في عملية الشراء.

ولتحديد القيمة المقدمة في الجهاز مقابل السعر سيكون عليك في البداية التعرف على المميزات، والتقنيات التي يأتي بها جهاز الحاسب المحمول، والتعرف على كفاءة وقوة تصميم الجهاز لضمان ثبات الآداء في الجهاز لأطول فترة.

ويمكنك التأكد من كفاءة الآداء والتصميم في أجهزة الحاسب المحمول التي تأتي بعلامة “GEFORCE RTX 30 SERIES” التجارية في كرت الشاشة، حيث تجمع هذه الفئة من الأجهزة بين أحدث وأفضل التكوينات في أجهزة الحاسب.

كما تُعد الأجهزة المميزة بعلامة GeForce RTX التجارية لكرت الشاشة الداعم الأفضل للطلاب في المهام التعليمية وغيرها وذلك للأسباب الآتية:

القدرة على إنهاء الفصول الدراسية بآداء أسرع

تضمن الأجهزة المميزة بعلامة GeForce RTX التجارية في كرت الشاشة تسريع تنفيذ المهام، وتشغيل أصعب تطبيقات الهندسة، وعلوم الكمبيوتر، وأيضاً علوم البيانات، والإقتصاد بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

يمكنك أيضاً أن تحصل من أجهزة GeForce RTX على ميزة العروض التفاعلية في الوقت الفعلي لإنشاء النماذج، والتصاميم الأكثر تعقيداً، كما يمكن لهذه الأجهزة أن تقدم آداء أسرع في معالجة الصور، وأيضاً معالجة الإشارات.

أيضاً تتيح هذه الفئة من الأجهزة للمستخدمين مميزات التطوير السريع للنماذج العلمية الكبيرة، والتي تطور بدقة أعلى بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، مع القدرة على تطوير نماذج علوم البيانات أيضاً.

لذا يلعب كرت الشاشة دوراً هاماً في تسريع تنفيذ مهام التعلم، ودعم الطلاب في التعلم لوقت أطول مع تقليص المدة التي يحتاجها الطالب لتنفيذ المهام التعليمية.

دعم أفضل من تقنية الذكاء الإصطناعي للتعلم عن بعد

يعد تطبيق NVIDIA Broadcast أحد أفضل الطرق المقدمة من عملاق كرت الشاشة لدعم المستخدمين في تحسين عملية التعلم عن بعد.

ويدعم هذا التطبيق المستخدم في التركيز على المحاضرات التعليمية بكفاءة أعلى، وذلك من خلال فصل الضوضاء وصدى الصوت للإستماع للمحاضرات بآداء أفضل.

يدعمك هذا التطبيق أيضاً في إختيار الواجهة الخلفية الإفتراضية مع إطار تلقائي للفيديو، مع ميزة إزالة الضوضاء من محتوى الفيديو، وهي مميزات إحترافية لدعم المستخدم بالتسجيل بكاميرة webcam بكفاءة وآداء أفضل في العروض التقديمية، كما يمكنك أيضاً إستخدام مميزات هذا التطبيق في التفاعل الحي مع شركاء المشاريع العلمية، أو المجموعات الدراسية.

تسريع تنفيذ المهام الإبداعية والدراسية

صممت أجهزة NVIDIA Studio للطلاب والمستخدمين من المبدعيين بشكل خاص، حيث ترتكز هذه الأجهزة على إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لتقليص وقت تنفيذ المهام الإبداعية، كما تعمل الأجهزة على تعزيز الآداء، ودعم أفضل التطبيقات المكثفة.

لذا سيتاح للمستخدم تنفيذ مهام التحرير، والبث، وأيضاً الألعاب وتنفيذ المهام المطلوبة بأعلى كفاءة بإستخدام أجهزة Studio.

مميزات تقنيات MAX-Q في الأجهزة

تدعم تقنية MAX-Q تصميم أنحف لأجهزة الحاسب المحمول، وأقل وزناً، كما تتميز هذه الفئة من الأجهزة بآداء سريع مع عمر أطول للبطارية.

وتضمن علامة Max-Q التجارية في الأجهزة على تحسين آداء الجهاز من جهات متعددة منها الطاقة، الآداء، وكفاءة الجهاز.

لذا يمكن لتقنيات Max-Q أن تكون الدليل الأمثل للطالب الذي يبحث عن جهاز بتصميم يدعم الإنتقال السريع مع وزن أخف وحجم أنحف، وعمر بطارية يستمر لوقت أطول.

دعم المهام المتعددة

تؤكد علامة GeForce RTX التجارية في أجهزة الحاسب على قدرة الأجهزة في دعم الطالب في المهام المتعددة والمتنوعة، ومنها مهام التعلم والدراسة والإبداع والتصميم وأيضاً في تشغيل الألعاب، لذا لن تحتاج إلى أكثر من جهاز لتنفيذ هذه المهام، حيث يمكن للأجهزة المميزة بعلامة GeForce RTX التجارية أن تقدم أعلى كفاءة وآداء في هذه المهام.

تقنية الذكاء الإصطناعي

تلعب تقنية الذكاء الإصطناعي دوراً هاماً في أجهزة GEFORCE RTX والتي تتضمن:

تقنية DLSS حيث تدعم هذه التقنية تعزيز معدل الإطارات في الأجهزة، وهي ميزة هامة في تشغيل الألعاب، أو تحديث أسرع للإطارات في الثانية دون التأثير على جودة العرض.

حيث تدعم هذه التقنية تعزيز معدل الإطارات في الأجهزة، وهي ميزة هامة في تشغيل الألعاب، أو تحديث أسرع للإطارات في الثانية دون التأثير على جودة العرض. تقنية Dynamic Boost وتعمل هذه التقنية على تعزيز الآداء بنسبة 16% بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

وتعمل هذه التقنية على تعزيز الآداء بنسبة 16% بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي. تسريع آداء التطبيقات الإبداعية بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يصل عدد التطبيقات الإبداعية بتقنية الذكاء الإصطناعي إلى أكثر من 70 تطبيق تتضمن كلاً من تطبيقات Adobe Photoshop و Premiere Pro و AutoCAD و Lightroom و Davinci.

دعم أفضل لإجتماعات الفيديو حيث تقدم تقنية الذكاء الإصطناعي في هذه الأجهزة ميزة تغير الخلفيات الإفتراضية في الإجتماعات، إلغاء الضوضاء، وغيرها من أدوات التخصيص لدعم الإجتماعات.

تقدم أجهزة GEFORCE RTX أيضاً مميزات متقدمة لدعم المستخدم في الألعاب مثل” REFLEX ” التي ستعمل على تقليص زمن الإستجابة في النظام للألعاب لدعم المستخدم بفرص أفضل للفوز في الألعاب.

لذا إذا أردت الحصول على جهاز الحاسب المحمول الأمثل في مواكبة متطلباتك في الألعاب والتعلم والمهام المكثفة في الإبداع والتصميم فإن علامة GeForce RTX 30 في كرت الشاشة هي دليلك الأمثل لتميز الجهاز بتقنيات المستقبل، مع أفضل المواصفات والمميزات وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي، مع عمر أطول للبطارية، حيث تقدم سلسلة كرت الشاشة القيمة المتوقعة مقابل السعر.

أجهزة مرشحة لك لمهام الدراسة والألعاب

جهاز ASUS TUF Dash F15

يتميز جهاز ASUS TUF Dash F15 بتصميم نحيف للتنقل السريع، كما يأتي بحجم 15.6 إنش، ومعالج i7-11370H انتل كور، وذاكرة 6 جيجابايت رام، مع سعة 512 جيجا بايت في SSD PCIe NVMe M.2، أيضاً يأتي الجهاز بكرت شاشة RTX 3060 انفيديا جي فورس، لذا يعد أحد الأجهزة المميزة في الألعاب ويقدم أيضاً الدعم الأفضل للطلاب.

ويتوفر الجهاز بسعر 4899 ريال سعودي من هنا

جهاز MSI GF65 Thin

يعد MSI GF65 Thin أحد إصدارات الشركة المميزة بتصميم ومواصفات تدعم الطلاب أيضاً بشكل جيد.

ويأتي الجهاز بحجم شاشة 15.6 إنش، ومعالج i7-10750H انتل كور من الجيل 10، كما يدعم الجهاز كرت شاشة RTX 3060 انفيديا جي فورس، وذاكرة 6 جيجا بايت رام مع سعة 1 تيرابايت في سعة SSD PCIe NVMe M.2، ويتوافق الجهاز في العمل مع نظارة الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 5999 ريال سعودي من هنا

جهاز MSI Katana GF66 11UD

يعد جهاز MSI Katana GF66 11UD أحد أفضل الإصدارات المرشحة للعودة للمدارس والألعاب، حيث تدعم تكوينات هذا الإصدار المستخدم بأعلى آداء، ويأتي الجهاز برقاقة معالج 7-11800H انتل كور، وكرت شاشة 3050 Ti انفيديا جي فورس، مع شاشة بحجم 15.6 إنش، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، كما يتوافق الجهاز في العمل مع نظارات الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 5599 ريال سعودي من هنا

جهاز ASUS TUF Dash F15

يعد جهاز ASUS TUF Dash F15 من بين أقوى أجهزة الألعاب التي تتوافق أيضاً بكفاءة مع مهام التعلم، ويضم الجهاز معالج قوي i7-11370H انتل كور، مع شاشة 15.6 إنش، كما يدعم الجهاز أيضاً كرت شاشة مميزة بأفضل آداء انفيديا جي فورس آر تي اكس 3070، ويأتي الجهاز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 في SSD PCIe NVMe M.2، كما يتوافق أيضاً في العمل مع نظارة الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 6599 ريال سعودي من هنا

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