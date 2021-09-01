تكنولوجيا: تسريبات تستعرض سعة البطارية في هواتف Galaxy S22 Plus وS22 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل سعة البطارية في إصدارات سامسونج القادمة Galaxy S22 Plus وS22 Ultra.

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy S22 التي تنطلق رسمياً العام المقبل، ولقد إعتمدت العملاق الكوري مؤخراً البطارية في كلاً من هاتفي Galaxy S22 Plus وS22 Ultra في 3C، والتي تتوافق مع التفاصيل التي نشرت عبر Ice Universe خلال الفترة الماضية.

ويدعم هاتف Galaxy S22 Plus بطارية بنموذج رقم EB-BS906ABY، والتي تتميز بقدرة 4500 mAh، وهي سعة أقل من بطارية Galaxy S21 Plus الذي تميز بقدرة بطارية 4800 mAh.

كما يظهر هاتف Galaxy S22 Ultra في التسريبات بنموذج بطارية رقم EB-BS908ABY، والتي تتميز بسعة 5000 mAh، وتتوافق هذه السعة مع قدرة البطارية في الإصدار السابق S21 Ultra.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لدعم سلسلة Galaxy S22 بشاحن بقدرة 65W بتقنية الشحن السريع، والتي ستكون ترقية جديدة لإصدارات سامسونج، حيث إقتصرت تقنية الشحن للإصدارات السابقة على قدرة 45W.

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