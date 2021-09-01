رسميا.. مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة مايكروسوفت، الثلاثاء، الموعد النهائي لطرح أحدث نسخة من نظام تشغيل ويندوز.

وقالت الشركة على المدونة الخاصة بها” ويندوز 11 سيطرح رسميا في الخامس من شهر أكتوبر 2021″

وأضافت الشركة أنها ستطرح الترقية المجانية إلى Windows 11 إلى أجهزة الكمبيوتر المؤهلة التي تعمل بنظام Windows 10 وأجهزة الكمبيوتر التي تأتي محملة مسبقًا بنظام Windows 11.

وأفادت مايكروسوفت بأنه “مع استمرار الكمبيوتر الشخصي في لعب دور مركزي في حياة الأشخاص أكثر من أي وقت مضى – فإن Windows 11 جاهز لتعزيز إنتاجيتهم وإلهام إبداعهم”.

وتسعى شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة من خلال هذه الخطوة لرفع معنويات عملائها بعد الإحباط الذي تعرضوا له إثر المتطلبات الأخيرة لنظام التشغيل “ويندوز 11″، المزمع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام

ومن شأن هذا القرار، أن يقلل من حجم عمليات شراء أجهزة كمبيوتر جديدة من أجل الوصول إلى أحدث إصدارات نظام التشغيل ويندوز، مما قد يؤثر على 14% من إجمالي إيرادات مايكروسوفت، وأكثر ربحية من المنتجات الأخرى التي تبيعها الشركة.