عملة “سول” المشفرة تقفز إلى مستوى جديد غير مسبوق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

سجلت قيمة عملة سولانا “SOL”، ارتفاعا بنسبة 26%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 125.98 دولارًا، لتصبح سابع أعلى العملات الرقمية قيمة هذا الأسبوع، متجاوزة “Dogecoin”.

وأشار موقع “euronews” إلى أن عملة سولانا كانت العملة الرقمية الأقوى التي ارتفعت قيمتها خلال آخر 24 ساعة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع حققت قيمة سولانا علامة فارقة أخرى، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التمويل اللامركزية، التي لفتت أنظار المنظمين، المثبتة على لوائح “blockchain”، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا هذا الشهر وحده.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حقق سعر سولانا Solana علامة فارقة أخرى: حيث تجاوزت قيمة مشاريع التمويل اللامركزية – التي لفتت أنظار المنظمين – المثبتة على سلاسل الكتل blockchain الرمز المميز 3 مليارات دولار لأول مرة على الإطلاق، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا هذا الشهر وحده.

وعلى الرغم من أن قيمة سوق العملات المشفرة الأوسع ظلت ثابتة تقريبا في الأسبوع الماضي، فقد ارتفع سعر سولانا بشكل مذهل بنسبة 37%، مما رفع مكاسب المضاربين إلى ما يقرب من 70%.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.