“لينكدإن” تتخلى عن ميزة القصص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - أعلنت شركة لينكدإن عن إغلاق منتجها القصص. وتخطط الشركة لإزالة تجربة القصص الحالية بحلول نهاية سبتمبر، وفقًا لما قالته ليز لي، مديرة المنتج.

وانتقلت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت إلى اتجاه صناع المحتوى في أوائل العام الماضي. وأضافت ميزة القصص كوسيلة لمشاركة تحديثات الفيديو السريعة.

وتم إطلاق قصص الفيديو على غرار سناب شات لأول مرة في شهر فبراير 2020 في الاختبار الداخلي. ويتعلق جزء من سبب الإغلاق في أن المنصة علمت أن المستخدمين لا يريدون اختفاء الفيديو.

وقالت لي: أثناء تطوير القصص، افترضنا أن الأشخاص لا يريدون إرفاق مقاطع فيديو غير رسمية بحساباتهم، وأن الزوال السريع يقلل من الحواجز التي يشعر بها الأشخاص حيال النشر.

وأضافت: تبين أنك تريد إنشاء مقاطع فيديو تدوم طويلاً تروي قصتك المهنية بطريقة أكثر شخصية وتبرز شخصيتك وخبرتك.

وتأتي الخطوة في أعقاب إغلاق تويتر لمنتج Fleets، الذي يشبه القصص، في شهر يوليو.

ومثل لينكدإن، لاحظ تويتر أن المستخدمين لم يستجيبوا لمقاطع الفيديو المؤقتة بالطريقة التي أرادتها.

وقال إيليا براون، نائب رئيس المنتج في تويتر: كنا نأمل أن تساعد Fleets المزيد من الأشخاص على الانضمام إلى المحادثة عبر المنصة. ولكن منذ أن قدمنا ​​Fleets للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة مع Fleets كما كنا نأمل.

قد يشير الإغلاق إلى تراجع أوسع عن منتجات الفيديو السريعة الزوال بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تتخلى سناب شات أو إنستاجرام عن منتجات القصص في أي وقت قريبًا.

وقالت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت: قدمنا ​​القصص في العام الماضي كطريقة ممتعة وغير رسمية لمشاركة تحديثات الفيديو السريعة. لقد تعلمنا الكثير. ونأخذ الآن هذه الدروس لتطوير تنسيق القصص إلى تجربة فيديو معاد تصورها تكون أكثر ثراءً وأكثر حوارية.

وأضافت: نريد تبني الإعلام المختلط والأدوات الإبداعية للقصص بطريقة متسقة عبر منصتنا، مع العمل على دمجها بشكل أفضل مع هويتك المهنية. ونعمل على تجربة جديدة بمجرد إغلاق التجربة الحالية.

وأشارت المنصة إلى أن التعليقات من المستخدمين تطالب بأدوات إبداعية لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية واحترافية.