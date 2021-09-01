تكنولوجيا: nubia تدعم هاتفها القادم Red Magic 6S Pro بتحسينات في سرعة اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد nubia لإطلاق إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Red Magic 6S Pro، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على دعم الهاتف بتحسينات في سرعة اللمس والإستجابة في الشاشة.

ينطلق حدث nubia في 6 من سبتمبر لكشف النقاب عن هاتف Red Magic 6S Pro وهو أحد إصدارات هذا العام المميزة برقاقة كوالكوم Snapdragon 888 Plus.

وتستهدف الشركات المصنعة لهواتف الألعاب إضافة تحسينات في سرعة الإستجابة على الشاشة في الإصدارات الجديدة، وذلك لدعم المستخدم بتجربة مميزة في الألعاب.

ولقد أكدت nubia على أن هاتف Red Magic 6S Pro المرتقب يدعم معدل لمس في الشاشة يصل إلى 720Hz، مع إستجابة 7.4 مللي ثانية.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة على أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث للإطارات 165Hz.

كما يتميز Red Magic 6S Pro بنظام تبريد نشط مع مراوح صغيرة الحجم، كما يدعم تشتيت الحرارة بكفاءة أعلى بفضل إستخدام مادة الجرافين.

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