تكنولوجيا: ابل تدفع الإصدار التجريبي الثامن لأنظمة iOS وiPadOS وأيضاً TV OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا في دفع الإصدار التجريبي الثامن من تحديث أنظمة التشغيل iOS وiPadOS وأيضاً TV OS والنظام الخاص بالساعات الذكية.

تستمر شركة ابل في إجراء الإختبارات الأخيرة على التحديثات الجديدة من أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، واليوم تصدر الشركة الإصدار التجريبي الثامن من أنظمة التشغيل قبل دفع الإصدار الثابت.

وتؤكد ابل على أن الإصدار التجريبي الجديد يستهدف إصلاح بعض الأخطاء في النظام قبل إنطلاق الإصدار الثابت في منتصف سبتمبر في حدث iPhone 13 المرتقب.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة iPhone 13 بتحديث iOS 15 مثبت مسبقاً، على أن يأتي بعدد من المميزات الجديدة التي تشمل ميزة الصوت المكاني في FaceTime، مع القدرة على مشاركة الشاشة.

كما يحصل تطبيق Apple Maps على ميزة الإتجاهات بتقنية الواقع المعزز، مع دعم عرض 3D بتفاصيل أكثر دقة للمواقع، كما تضاف ميزة SharePlay لاحقاً.

ومن المتوقع أن تكشف ابل عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية خلال الحدث، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

ويأتي تحديث iPadOS 15 أيضاً بمجموعة من المميزات تشمل تحسينات في ميزة تعدد المهام، مع أدوات جديدة في واجهة المستخدم، كما تقدم ابل لأجهزة الآيباد مكتبة التطبيقات أو “App Library” وهي من المميزات التي تتوفر في هواتف الأيفون منذ تحديث iOS 14.

أيضاً من المقرر أن يتم الكشف خلال الحدث القادم عن ساعة Apple Watch Series 7 الذكية، وهو إصدار الشركة الأول بنظام تشغيل watchOS 8، ويأتي بعدد من تطبيقات Fitness الجديدة، مع تحسينات في الصور.

ولقد دفعت ابل إصدار تجريبي جديد أيضاً لنظام تشغيل tvOS 15، إلا أن الشركة لن تصدر جهاز جديد في الوقت الراهن، لذا نترقب إنطلاق حدث ابل في منتصف الشهر الجاري لمزيد من التفاصيل عن الأنظمة المثبتة بشكل مسبق على أجهزة ابل الذكية.

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