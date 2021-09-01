دبي - يزن راشد - تضيف هواتف Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 الجديدة من شركة سامسونج مجموعة من الميزات الجديدة الذكية المصممة للهواتف القابلة للطي كجزء من تحديث One UI 3.1.1. ولكن إذا كنت تمتلك Fold 2 أو Z Flip أو حتى Galaxy Fold الأصلي، فإنك تظل قادرًا على الحصول على بعض الإضافات الجديدة دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد.

وتم تصميم واجهة المستخدم الجديدة One UI 3.1.1 للاستفادة من الشاشة الكبيرة للأجهزة والشكل الفريد. وتساعد في تسهيل استخدام الأجهزة.

وبدءًا من 31 أغسطس. تتوفر One UI 3.1.1 أيضًا لهواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip و Galaxy Z Flip. ويتلقى هاتف Galaxy Fold من سامسونج، الذي تم إطلاقه في عام 2019، التحديث أيضًا بعد نحو أسبوع.

السحب والتقسيم: تتيح لك الميزة سحب الرابط الذي تريد التحقق منه إلى حافة الشاشة وفتحه في نافذة جديدة ليتم عرضه في وقت واحد.

وتعمل الميزة مع العديد من التطبيقات. بما في ذلك Samsung Internet و Samsung Notes و My Files و Messages و MS Office و OneNote و OneDrive والمزيد.

النافذة المتعددة النشاط والتبديل الطبيعي للنافذة: تتيح لك هذه الميزة استخدام ما يصل إلى ثلاث تطبيقات في وقت واحد عبر شاشتك، وكلها مرتبة حسب التخطيط المفضل لديك. ويمكنك أيضًا ضبط ارتفاع وعرض نوافذ التطبيق لتناسب احتياجاتك.

وعندما يتعلق الأمر بتغيير تخطيط تطبيقاتك إلى النمط المفضل لديك، فإن الميزة تجعل الانتقالات أكثر استجابة وبديهية.

وباستخدام One UI 3.1.1، تظهر النافذة التي تريد نقلها عندما تضغط لأسفل على المقبض العلوي. مما يسهل عليك سحب التطبيق وإفلاته في الموقع المطلوب.

تدوير جميع التطبيقات: واحدة من أفضل المزايا التي يوفرها الشكل الفريد للهاتف الذكي القابل للطي هي التجارب التفصيلية التي يوفرها للمستخدمين سواء كانوا يشاهدون تطبيقًا في الاتجاه الرأسي أو الأفقي.

وباستخدام ميزة تدوير جميع التطبيقات الجديدة. تنتقل تطبيقاتك بسلاسة إلى تجربة المستخدم المناسبة لمطابقة نسبة العرض إلى الارتفاع الرأسية أو الأفقية. وعند تشغيل الميزة في “الميزات الاختبارية”، يمكن تدوير حتى التطبيقات الثابتة رأسيًا بمقدار 90 درجة.

سامسونج تضيف ميزات قابلة للطي لهواتفها الأقدم

تعيين نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيقات: مع نسب العرض إلى الارتفاع القابلة للتخصيص، يمكنك تعظيم فوائد شاشة Infinity Flex بهاتفك الذكي القابل للطي.

وتتيح لك One UI 3.1.1 تغيير حجم التطبيق بحيث يمكنك الانغماس الكامل في الصور ومقاطع الفيديو. ولتحقيق أقصى استفادة من شاشات سامسونج القابلة للطي، ما عليك سوى تمكين هذه الميزة في “الميزات الاختبارية”.

عرض تقسيم التطبيق: عند استخدامها مع الرسائل، تعرض الميزة قائمة الرسائل عبر يسار الشاشة والمحادثة المحددة على اليمين، مما يتيح لك الحصول على مزيد من المعلومات في لمحة. ويمكن النقر فوق الزر الموجود أعلى المحادثة لتوسيعها إلى وضع ملء الشاشة.

وبالنسبة للتطبيقات التي لا تأتي مع دعم للميزة بشكل مدمج، يمكنك تمكين الوظيفة عن طريق تشغيلها في “الميزات الاختبارية”. ويسمح لك تشغيل الميزة لتطبيق التسوق، على سبيل المثال، بعرض قائمة المنتجات على اليسار، وتفاصيل المنتج على اليمين.

لوحة وضع Flex: مع تحديث One UI 3.1.1، أصبح وضع Flex، أحد ميزات سامسونج القابلة للطي المميزة، أكثر قوة.

وبالنسبة للتطبيقات التي لا تدعم عادةً وضع Flex. يمكنك الآن تمكين الميزة عن طريق تشغيل لوحة وضع Flex في “الميزات الاختبارية”.

علاوة على ذلك مع لوحة وضع Flex الجديدة، يمكنك الاستمتاع بتحكم أسهل في الوسائط أثناء مشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة.

تثبيت التطبيقات المفضلة في شريط المهام: عند استخدام جهازك لإنجاز العمل أثناء التنقل، تدرك سامسونج أنه كلما قل عدد النقرات والضغطات اللازمة لإكمال المهمة، كان ذلك أفضل.

نتيجة لذلك يتيح لك شريط المهام، المصمم لمساعدتك على العمل بكفاءة أكبر، التبديل بين التطبيقات. وذلك دون العودة إلى الشاشة الرئيسية أو التمرير عبر علامة التبويب “الأخيرة”.

ويقوم شريط المهام بتثبيت التطبيقات على جانب الشاشة الرئيسي، حيث تستخدم Edge Panel. مما يتيح لك الوصول الفوري إلى تطبيقاتك المفضلة. وما عليك سوى تمكين الميزة في “الميزات الاختبارية” لجعل سير عملك أكثر سلاسة.

انعكاس شاشة الغطاء: تجعل One UI 3.1.1 الانتقال بين الغطاء والشاشة الرئيسية أكثر سلاسة وسهولة. نتيجة لذلك تتيح لك ميزة عكس شاشة الغطاء الحصول على نفس الإعداد والتخطيط الدقيق للشاشة الرئيسية. وذلك عبر كل من شاشتك الرئيسية والغطاء.