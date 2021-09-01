دبي - يزن راشد - بعد ظهورها لأول مرة في شهر يوليو في إيداع لجنة الاتصالات الفدرالية ومرة ​​أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، تقدم شركة Bose سماعات QuietComfort 45 التي تعمل على إلغاء الضوضاء مع بطارية تدوم 24 ساعة.

وتأتي السماعات بسعر 329.95 دولار، وتطرح للبيع في 23 سبتمبر، وتوفر سماعات QC45 إلغاء الضوضاء النشط المحسن، وميزة شفافية أو الصوت المحيط التي تسميها الشركة وضع الوعي Aware Mode.

وتمت ترقية أداء المكالمات الصوتية وإطالة عمر البطارية الذي يمكن أن يصل شحنه الآن إلى 24 ساعة.

وتضع الشركة الكثير من الآمال بشأن إصدار هذا المنتج، مدعية أنها تحدث سماعة الرأس التي أعادت تعريف سماعات الرأس.

وتتوفر السماعات باللون الأسود أو الأبيض، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلافها QuietComfort 35 II، بتصميم أكثر مرونة من سماعات الشركة الأخرى المتميزة، وهي سماعات إلغاء الضوضاء 700.

ولكن هذا يعني أنه يمكن طيها لسهولة التخزين في الحقيبة أو حافظة الحمل المضمنة. وتقول الشركة إنها قامت بتحسين التصميم عبر إزالة الطيات والتجعيد من المواد اللينة، وتم استبدال الفجوات بين المكونات بانتقالات سلسة.

وتعد عناصر التحكم متشابهة إلى حد كبير مع أربعة أزرار على الأذن اليمنى وواحد على اليسار للتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء والشفافية.

وعند الحديث عن ذلك، تدعي الشركة أن إلغاء الضوضاء في QuietComfort 45 يقوم بعمل أفضل من سماعات QuietComfort 35 II عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الترددات المتوسطة المدى، وهي تلك الموجودة عادةً في قطارات الركاب والمساحات المكتبية المزدحمة والمقاهي.

وفي حين أن سماعات إلغاء الضوضاء 700 تسمح لك بتخصيص مقدار إلغاء الضوضاء المطبق، فإن QuietComfort 45 توفر وضعين فقط: الهدوء والوعي.

وتتطور أجهزة QuietComfort 45 أيضًا من حيث أداء الميكروفون. وقامت Bose بتضمين مصفوفة شعاع لتحسين عزل الصوت في المكالمات. وهناك أيضًا مصفوفة رفض تهدف إلى منع تشتيت الأصوات القريبة من التقاطها والوصول إلى من تتحدث معه.

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Bose تعلن عن سماعات QuietComfort 45

تم تصنيف عمر البطارية بما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل المتواصل. وتحتوي QuietComfort 45 على منفذ USB-C.

وتقول الشركة إن عملية الشحن الكاملة تستغرق ساعتين ونصف الساعة. ولكن يمكنك الحصول على ثلاث ساعات من التشغيل بشحن قصير لمدة 15 دقيقة.

ومثل سابقاتها، تدعم سماعات الرأس QuietComfort 45 الاقتران المتعدد النقاط لاتصالين في وقت واحد.

ويتم إيقاف QuietComfort 35 II واستبدالها بـ QuietComfort 45. ولكن لا يزال بإمكانك العثور على السماعات الأقدم حتى نفاد المخزون الموجود لدى تجار التجزئة.

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