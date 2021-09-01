دبي - يزن راشد - وافق برلمان كوريا الجنوبية على مشروع قانون يجعلها الدولة الأولى التي تفرض قيودًا على سياسات الدفع الخاصة بشركتي آبل وجوجل التي تجبر المطورين على استخدام أنظمة الفوترة المملوكة لعمالقة التكنولوجيا فقط.

نتيجة لذلك يصبح التشريع قانونًا بمجرد توقيع الرئيس مون جاي إن، الذي كان حزبه مؤيدًا صريحًا لمشروع القانون.

وعادةً ما تتطلب سياسات آبل وجوجل من المطورين دفع عمولة لعمالقة التكنولوجيا تصل إلى 30 في المئة من كل معاملة.

ويعني التشريع أن المطورين قادرين على تجنب دفع عمولة لمشغلي متاجر التطبيقات الرئيسيين – مثل آبل وجوجل – من خلال توجيه المستخدمين للدفع عبر منصات بديلة.

وقال متحدث باسم آبل إن مشروع القانون يعرض المستخدمين الذين يشترون سلعًا رقمية من مصادر أخرى لخطر الاحتيال. ويقوض حماية خصوصيتهم. ويجعل من الصعب إدارة مشترياتهم وميزات مثل Ask to Buy. وتصبح أدوات الرقابة الأبوية أقل فعالية.

وأضاف أن ثقة المستخدم في مشتريات متجر التطبيقات تنخفض على الأرجح نتيجة للتشريع.

فيما قال متحدث باسم جوجل إن رسوم الخدمة تساعد في الحفاظ على نظام أندرويد مجانيًا. مما يمنح المطورين الأدوات والمنصة العالمية للوصول إلى مليارات المستهلكين حول العالم.

وأضاف المتحدث باسم جوجل: نفكر في كيفية الامتثال لهذا القانون مع الحفاظ على نموذج يدعم نظام تشغيل العالي الجودة ومتجر التطبيقات.

كوريا تجبر آبل وجوجل على فتح مدفوعات متجر التطبيقات

تم تقديم القانون، الذي يشار إليه أحيانًا باسم قانون مكافحة جوجل، إلى البرلمان في شهر أغسطس الماضي.

وتم تصميم القانون لمنع مشغلي متاجر التطبيقات الذين يتمتعون بمراكز مهيمنة من فرض أنظمة الدفع على مطوري التطبيقات والتأخير بشكل غير لائق لمراجعات التطبيق أو حظره.

نتيجة لذلك فإن القانون يمنح حكومة كوريا سلطة التوسط في النزاعات المتعلقة بالدفع والإلغاء والمبالغ المستردة في سوق التطبيقات.

وقامت Epic Games، الشركة التي تقف وراء لعبة فورتنايت الشهيرة، ببناء نظام الدفع الخاص بها في اللعبة العام الماضي. وذلك كجزء من محاولة للالتفاف على سياسات آبل وجوجل الحالية.

وقالت العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك سبوتيفاي في السنوات الأخيرة إن عمالقة التكنولوجيا يجب أن يسمحوا لهم باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

ويركز المنظمون في جميع أنحاء العالم أكثر على متاجر التطبيقات والرسوم التي تفرضها جوجل وآبل على المطورين.

علاوة على ذلك فمن المرجح أن يكون الحكم في كوريا الجنوبية هو الخطوة الأولى نحو مزيد من التدقيق.

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