غرفة شحن لا سلكية عبر الهواء دون الحاجة إلى المقابس والكابلات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - تم تطوير غرفة شحن لاسلكية من قبل العلماء يمكنها أن توفر الطاقة عن طريق الهواء إلى أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف دون الحاجة إلى المقابس أو الكابلات.

تنطوي التكنولوجيا الجديدة على توليد حقول مغناطيسية على مسافات أطول دون إنتاج حقول كهربائية من شأنها أن تكون ضارة لأي شخص أو حيوان داخل الغرفة، وفقاً لفريق من جامعة طوكيو.

وأوضح مؤلفو الدراسة أنّ النظام، الذي تم اختباره في غرفة واحدة ولكنه لا يزال في مراحله الأولى، يمكن أن يوفر ما يصل إلى 50 واط من الطاقة دون تجاوز الإرشادات الحالية لتعرض الإنسان للحقول المغناطيسية.

يمكن استخدامه لشحن أي جهاز مع لفائف الأسلاك المجهزة في الداخل، على غرار النظام المستخدم مع منصات الشحن اللاسلكية المستخدمة حالياً، ولكن بدون الشاحن.

بالإضافة إلى إزالة حزم كابلات الشحن من المكاتب، يقول الفريق أنه قد يسمح ذلك بأتمتة المزيد من الأجهزة بالكامل دون الحاجة إلى منافذ أو مقابس أو كابلات.

يتضمن النظام الحالي عموداً في وسط الغرفة للسماح للمجالات المغناطيسية “بالوصول إلى كل زاوية، لكنه سيعمل بدونها، في حين سيكون هنالك بعض “البقع الميتة” حيث لا يكون الشحن اللاسلكي ممكناً، كما قال الفريق.

لم يحدد الباحثون تكلفة هذه التكنولوجيا لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة جداً من التطوير وقد تتطلب عدة سنوات قبل طرحها على الجمهور.

ولكن عندما يحدث ذلك، يمكن أن يتمّ تحديثها إلى مبنى موجود أو دمجها في مبنى جديد تماماً، مع أو بدون العمود الموصل المركزي.

أثبت الشحن اللاسلكي أنه مثير للجدل، مع دراسة حديثة وجدت أن نوع المغناطيس والملفات المستخدمة في بعض منتجات Apple يمكن أن يؤدي إلى إيقاف تشغيل أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة المماثلة.

ويقول الباحثون أنّ النظام يمكنه توسيع نطاقه بسهولة إلى هياكل أكبر مثل المصانع أو المستودعات مع الاستمرار في تلبية إرشادات السلامة الحالية للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).

لاحظ الباحثون أنّ تنفيذ النظام في البيئات التجارية أو السكنية من المحتمل أن يحدث بعد سنوات. وبأنهم يعملون حالياً لاختبار النظام في مبنى في جامعة ميشيغان الحرم الجامعي لمعرفة ما إذا كان يمكنهم تحديثه إلى مبنى موجود.