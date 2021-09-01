تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A13 5G لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة سامسونج قد بدأت العمل على تطوير Galaxy A13 5G، على أن ينطلق الهاتف رسمياً لاحقاً هذا العام.

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Galaxy A13 5G، والذي ينطلق بمستوى تسعير أقل من 200 يورو.

كانت شركة سامسونج قد قدمت الإصدار السابق Galaxy A12 للأسواق برقاقة معالج Helio P35، حيث إقتصر دعم الإتصال على شبكات LTE، إلا أن الإصدار الجديد يدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات تفاصيل مواصفات Galaxy A13 5G، إلا أن التسريبات أشارت إلى أن الهاتف يعرف الآن بنموذج رقم SM-A136B، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بأقل مستوى تسعير لهواتف 5G المقدمة من سامسونج حتى الآن.

يذكر أن شركة سامسونج كشفت النقاب عن الإصدار السابق Galaxy A12 في حدث عقد خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يكشف عن الإصدار الجديد في نفس الموعد هذا العام.

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