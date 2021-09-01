تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق سلسلة Pixel 6 في حدث يعقد في أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن خطط شركة جوجل لكشف النقاب عن هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro في حدث يعقد في شهر أكتوبر المقبل.

كانت عملاق البحث قد أكدت على خططها لإطلاق هواتف Pixel 6 في خريف هذا العام، حيث توقعت بعض التسريبات إنطلاق حدث جوجل الرسمي في 13 من سبتمبر، أي بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف الأيفون الجديدة.

ولقد توقعت التسريبات خطط جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 6 للأسواق في 28 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الحجز المسبق في 19 من أكتوبر.

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن جوجل لن تعقد الحدث الرسمي للإعلان عن هواتف Pixel الجديدة في 13 من سبتمبر، حيث إشتهرت جوجل بإطلاق الإصدارات الجديدة للأسواق بعد فترة لا تقل عن شهر تقريباً من الإعلان الرسمي لذا من المتوقع أن يعقد حدث جوجل ما بين 18 إلى 19 من أكتوبر.

يذكر أن هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro تأتي بمعالج جوجل المخصص Tensor، كما تنطلق هذه الإصدارات بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

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