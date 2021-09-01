ثغرة تكشف بيانات 700 ألف شخص في فرنسا.. ماذا حصل لموقع “فرانس تيست”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

تعرض 700 ألف شخص في فرنسا إلى إمكانية الوصول إلى بياناتهم الشخصية، بسبب تعرض موقع ينقل نتائج فحوص كوفيد-19 إلى المنصة الحكومية في فرنسا، إلى اختراق إلكتروني، نتيجة وجود ثغرة فيه.

وذكر موقع “ميديابارت” أن ثغرة في موقع ينقل نتائج فحوص كوفيد-19 إلى المنصة الحكومية في فرنسا، أتاحت الوصول إلى بيانات ونتائج فحوص 700 ألف شخص.

وبحسب ما أفاد موقع “ميديابارت” الفرنسي، فقد بقيت أسماء وعائلات وتواريخ ميلاد وعناوين وأرقام هواتف وأرقام الضمان الاجتماعي والبريد الإلكتروني، إضافة إلى نتائج فحوص 700 ألف شخص متاحة حتى الجمعة بسبب كلمة سر يمكن العثور عليها بشكل واضح في ملف يمكن للجميع الوصول إليه على موقع “فرانس تيست”.

و”فرانس تيست” شركة تأسست في يناير متخصصة في نقل البيانات من فحوص كوفيد التي تم إجراؤها في الصيدليات إلى منصة نظام معلومات الفحوص.

وقال فيليب بيسي رئيس اتحاد النقابات الصيدلانية في فرنسا إن هذه المنصة “أنشئت على عجل في ديسمبر 2020 وليست مريحة للاستخدام”.

ويستخدم الكثير من أصحاب الصيدليات وسطاء لإدخال نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في إطار “نظام معلومات الفحوص”، وبالتالي فإن “فرانس تيست” تتقاضى يورو واحدا عن كل عملية إرسال، وفقا لـ”ميديابارت”.

ويوم الأحد أرسلت المديرية العامة للصحة بريدا إلكترونيا إلى أصحاب الصيدليات لتذكيرهم بالبرمجيات المعتمدة والمتناغمة مع نظام معلومات الفحوص، الذي لا تعد “فرانس تيست” جزءا منه.