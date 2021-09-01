أمازون في مصر.. افتتاح أول مركز لوجيستي لعملاق التجارة الإلكترونية في إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - أعلنت شركة أمازون العالمية عن افتتاحها لأول مركز لوجيستي لها في إفريقيا، في جمهورية مصر العربية، في خطوة ستعزز استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في إفريقيا عموماً وفي مصر خصوصاً.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، المركز اللوجيستي للشركة الواقع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

وتابع، السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم، مضيفا نحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

بدوره قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان مصري، إن هذا المركز الذي يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، يُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أنه يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.

كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

ونوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى البلاد ويحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية.

“دلتا” يُخضع عمالقة التكنولوجيا.. تأجيل عودة الموظفين في أمازون وجوجل

كما أشار إلى أن استثمارات “أمازون” الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

من ناحيته، أشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة “أمازون وسوق دوت كوم” في مصر، إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، لافتا إلى أن استثمارات “أمازون” في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية.

ونوه في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد أن “أمازون” تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها.

وقال إن استثمارات “أمازون” في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.