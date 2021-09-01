تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق سلسلة Reno6 في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن خططها لإطلاق سلسلة Reno6 في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الشهر المقبل.

كانت شركة Oppo قد قدمت سلسلة Reno6 في السوق الصيني خلال شهر يونيو الماضي، ومن ثم انطلقت إلى السوق الهندي في منتصف شهر يوليو، والآن تخطط الشركة للتوسع بهواتف Reno6 في أسواق جديدة.

وتسلط الإعلان الترويجية في الإمارات العربية المتحدة الضوء على هاتف Oppo Reno6 Pro 5G بشكل خاص، كما بدأت طلبات الحجز المسبق لكلاً من هواتف Reno6 4G وReno6 5G في السوق المصري والتي تستمر حتى يوم 4 من سبتمبر.

وفي أسواق أخرى تسلط الأضواء على هاتف Reno6 5G الذي يتوفر في أسواق إفريقيا بدءاً من 6 من سبتمبر، وتوضح الإعلانات الترويجية مميزات التصوير في هذا الإصدار مع تصوير لقطات ثابتة وتسجيل فيديو بنمط Bokeh Flare Portrait

وينطلق هاتف Oppo Reno6 5G في سوق ألمانيا بدءاً من 9 من سبتمبر، وتوضح الصفحة الرسمية مميزات رقاقة Dimensity 900 التي تدعم الهاتف.

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