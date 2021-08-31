تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض .. تفاصيل جديدة في حالة الطقس خلال سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١، تتشابه مع متوسط درجات الحرارة لـ 5 أعوام السابقة، منذ ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠.

وأشارت الهيئة، إلى اعتمادها على الدراسات المناخية الصادرة عن قاعدة البيانات للمحطات التابعة لهيئة الأرصاد الجوية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت، أن النصف الأول من شهر سبتمبر، سيشهد تراجع طفيف وتدريجي في نسب الرطوبة، بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

أما في النصف الثاني من الشهر، يتراجع تدريجيا منخفض الهند الموسمي، ويتقدم المرتفع الازوري، وتبدأ درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة في الانخفاض، وهو ما يتزامن مع بداية فصل الخريف 22 سبتمبر.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع خلال شهر سبتمبر سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الرؤية الأفقية.