تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدفع الإصدار التجريبي من One UI 4 لهواتف Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري خلال شهر سبتمبر لدفع التحديث الجديد من واجهة One UI 4، الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 12، على أن يتوفر في البداية لسلسلة هواتف Galaxy S21.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4 في نهاية شهر يوليو الماضي، واليوم تستعد الشركة لدفع الإصدار التجريبي العام للمستخدمين.

ولقد أكدت سامسونج على دفع الإصدار التجريبي الشهر المقبل، إلا أن الشركة لم تحدد موعد دقيق لبدء دفع الإصدار الجديد من واجهة المستخدم.

من جانب أخر أشارت سامسونج في إعلانها إلى أن الإصدار التجريبي من One UI 4 سيتوفر في البداية في سوق كوريا الجنوبية، على أن تتوسع سامسونج بالتحديث في أسواق أخرى لاحقاً.

ويمكن للمستخدمين تجربة الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم عبر تطبيق Samsung Members، حيث يمكن للمستخدم إختيار “Join One UI Beta Program” للإشتراك في تجربة التحديث.

يذكر أن تحديث واجهة One UI 4 يرتكز على نظام تشغيل Android 12، ومن المقرر أن يتوفر التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وأيضاً S21 Ultra، كما تقدم التحديث لهواتف Galaxy Note20، و S20 لاحقاً.

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