تكنولوجيا: Bose تعلن رسمياً عن سماعة QuietComfort 45 بعمر شحن 24 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bose رسمياً اليوم عن سماعة الرأس QuietComfort 45 التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء، وعمر شحن 24 ساعة.

تتميز سماعة QuietComfort 45 بتحسينات في كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم أيضاً إلغاء الضوضاء التكيفي، والنمط الشفاف و الذي يتيح للمستخدم الإستماع الكامل للمحيط ويعرف من الشركة بنمط “Aware”، كما تأتي السماعة بتحسينات في المكالمات الصوتية.

وتدعم سماعة QC45 المستخدم بعمر شحن يستمر حتى يوم كامل من التشغيل، ومن المقرر أن تتوفر السماعة باللون الأسود، والأبيض.

أيضاً تؤكد Bose على تحسين تصميم السماعة المميزة بتصميم من البلاستيك، لذا تدعم الطي والتخزين بسلاسة في الحافظة الخاصة بها، كما تم إزالة التجاعيد في تصميم السماعة وإستبدال الفجوات في السماعة بمكونات تقدم تصميم أكثر سلاسة في الإستخدام.

وفي أدوات التحكم في السماعة تقدم الشركة عدد 4 من الأزرار في الجانب الأيمن، وزر في الجانب الأيسر للتبديل بين أنماط إلغاء الضوضاء والنمط الشفاف.

كما تشير Bose إلى أن سماعة QC45s تقدم آداء أكثر كفاءة في ألغاء الضوضاء في الترددات المتوسطة، حيث تأتي السماعة باثنان من الأنماط هما الهدوء وإدراك المحيط.

وتضم السماعة منفذ USB C للشحن، حيث يستغرق شحن السماعة بشكل كامل ساعتين ونصف الساعة، كما يمكن شحن السماعة لفترة تصل إلى 15 دقيقة لعمر شحن 3 ساعات، أيضاً تدعم السماعة الإقتران المتعدد للإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة QuietComfort 45 بسعر 330 دولار تقريباً، حيث تنطلق للأسواق في 23 من سبتمبر.

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