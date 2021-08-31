تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم الكاميرة في vivo X70 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم ومواصفات الكاميرة في هاتف vivo X70 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن سلسلة vivo X70 في حدث يعقد في 9 من شهر سبتمبر، واليوم تسلط التسريبات الضوء على هاتف X70 Pro Plus.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات إعدادات الكاميرة في vivo X70 Pro Plus التي طورت من الشركة بالتعاون مع Zeiss، حيث يأتي مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.31 وعدسات periscope وهو مستشعر ISOCELL GN1 من سامسونج، بينما يأتي مستشعر Sony IMX598 بزوايا عرض واسعة وبدقة 48 ميجا بيكسل.

ويدعم المستشعر الثالث لقطات portrait، وهو مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير حتى مرتين، كما يأتي مستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما تدعم المستشعرات تقنية التثبيت OIS في تسجيل الفيديو عدا المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة.

من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، حيث سجل الهاتف في إختبارات Geekbench عدد 1156 نقطة في الأنوية الأحادية، و3460 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن vivo تقدم هذا الإصدار بتصميم جلدي باللون البرتقالي، على أن يتوفر أيضاً بإصدار باللون الأسود، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب.

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