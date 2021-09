تكنولوجيا: وان بلس تعمل على تطوير إصدار Lite من سماعة OnePlus Buds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط وان بلس لإطلاق إصدار Lite من سماعة One Plus Buds Pro اللاسلكية، على أن يدعم الإصدار الجديد ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كانت شركة وان بلس قد قدمت سماعة One Plus Buds Pro خلال الشهر الماضي، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على أن الشركة قد بدأت في العمل على تطوير سماعة One Plus Buds Pro Lite.

وتعد سماعة Buds Pro إصدار وان بلس الثالث بميزة إلغاء الضوضاء، إلا أنها أول إصدار للشركة يدعم إلغاء الضوضاء النشطة، ولقد انطلقت للأسواق بسعر 150 دولار أو 149 يورو.

أيضاً أوضح Max Jambor أن إصدار Lite المرتقب من السماعة اللاسلكية يأتي بوزن أقل وميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع مستوى تسعير أعلى، إلا أن التسريبات لم توضح مواصفات هذا الإصدار أو موعد محدد لإنطلاق هذا الإصدار في الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن وان بلس تخطط لكشف النقاب عن هذا الإصدار من السماعات اللاسلكية في حدث OnePlus 9 RT الذي يصل إلى السوق الهندي والصيني خلال شهر أكتوبر.

