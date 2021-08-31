طائرات مسيرة قتالية تُطلَق من سيارة روبوتية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

شهدت مقاطعة تشيليابينسك الروسية تجربة 3 آليات روبوتية من نوع “ماركر”. وقال مصدر إعلامي في مؤسسة “صندوق الأبحاث الواعدة” إن مقاطعة تشيليابينسك شهدت تجربة 3 آليات روبوتية من نوع “ماركر”.

وأشار إلى أن إحداها تمكنت من اجتياز 40 كيلومترا من الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة. وإجمالا قطعت السيارة الروبوتية “ماركر” خلال التجربة 100 كيلومتر في زمن قدره 5 ساعات و41 دقيقة.

وسارت السيارة الروبوتية بشكل انفرادي معتمدة على ما تحتويه من أجهزة حساسة ولاقطات لتحديد مسارها واجتياز الموانع.

وتضمنت التجربة قيام السيارة الروبوتية بتسيير الدوريات الأمنية عند حدود المدينة الافتراضية خلال 6 ساعات.

وفي نفس الوقت قامت سيارة روبوتية أخرى باختبار قدرتها على إطلاق الطائرات المسيرة، مطلقة 20 طائرة مسيرة مجهرية إلى السماء.