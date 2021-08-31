تكنولوجيا: تقرير يؤكد ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية في iPhone 13 تقتصر على رسائل الطوارئ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير من بلومبرغ على خطط شركة ابل لدعم سلسلة iPhone 13 بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية، على أن تقتصر الميزة على دعم رسائل الطوارئ في السلسلة الجديدة.

أشار المحلل “Ming Kuo Chi” في تقرير نشر مؤخراً إلى أن الجيل القادم من هواتف الأيفون يأتي بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية، بينما أكد تقرير بلومبرغ الجديد على أن الميزة ستأتي بمهام محددة في سلسلة iPhone 13.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن ميزة إتصال هواتف الأيفون بالأقمار الصناعية ستتيح دعم هذه الإصدارات بميزة الإتصال بشبكات الناقل في المناطق ذات التغطية المحدودة أو النادرة، إلا أن المصدر الجديد للتسريبات أكد على أن الإتصال بالأقمار الصناعية يقتصر على دعم المستخدم في حالات الطوارئ فقط.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في التقرير أن يتاح للمستخدمين إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات.

وتعد ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل طوارئ من المميزات الهامة التي ستقدم دعم جيد للمستخدمين، حيث من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في إنقاذ المستخدمين في الحالات الطارئة.

يذكر أن تقرير بلبومبرغ قد أوضح أن رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية ستكون من بين الإختيارات المتاحة في تطبيق iMessage، ومن المقرر أن تعمل الميزة أيضاً للإبلاغ عن حالات الطوارئ الخطيرة مثل تحطم الطائرات أو غرق السفن.

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