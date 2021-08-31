تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات وتصميم Meizu 18s وMeizu 18s Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات TENAA مواصفات وتصميم هواتف Meizu 18s وMeizu 18s Pro.

رصد اثنان من هواتف Meizu مؤخراً في قوائم TENAA، التي أوضحت مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان المرتقب، حيث يأتي هاتفي Meizu 18s وMeizu 18s Pro بالكثير من المواصفات التي تحاكي سلسلة Meizu 18، إلا أن الإصدارات الجديدة تضم رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

ويأتي هاتف Meizu M182Q أو الذي ينطلق قريباً بعنوان Meizu 18s بشاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل.

كما يضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويأتي Meizu 18s برقاقة معالج تتميز بسرعة 2.95 GHz، وهو الآداء المتوقع من رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888 Plus.

ويأتي الإصدار الأكبر Meizu M192Q أو هاتف Meizu 18s Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل، كما يضم هذا الإصدار إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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