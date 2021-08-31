تكنولوجيا: سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S22 في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S22 في نوفمبر.

قدمت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، ومن جديد تستعد الشركة لجيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S التي تنطلق رسمياً خلال العام المقبل.

ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S22 في شهر نوفمبر من هذا العام، كما أشار التقرير إلى أن العملاق الكوري ستوفر الإصدارات الجديدة في الأسواق في يناير 2022.

من جانب أخر أكد التقرير على أن سلسلة Galaxy S22 تأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 898 الذي ينطلق رسمياً في ديسمبر من هذا العام، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن إصدارات سامسونج ستكون أولى الإصدارات التي تنطلق برقاقة كوالكوم الجديدة.

أيضاً أشارت تقارير سابقة إلى أن رقاقة Snapdragon 898 يتم تصنيعها عبر شركة سامسونج، ومن المتوقع أن تأتي الرقاقة بتحسينات في الآداء بنسبة 20%.

كما تشير التسريبات إلى أن TSMC ستتولى عملية تصنيع إصدار Plus من الرقاقة لاحقاً، أيضاً تنطلق سلسلة Galaxy S22 في بعض الأسواق برقاقة معالج Exynos 2200 التي تتميز بكرت شاشة AMD.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope telephoto، وأخر بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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