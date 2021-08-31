تكنولوجيا: إعلانات تشويقية توضح تفاصيل مواصفات Red Magic 6S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Red Magic التجارية لللإعلان قريباً عن إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان Red Magic 6S Pro، ولقد نشرت الشركة اليوم مجموعة من الإعلانات التشويقية التي توضح بعض من مواصغات الهاتف.

أكدت الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم على أن هاتف Red Magic 6S Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن الهاتف يأتي بمعايير تقنية space-grade، مع نظام تبريد من الجرافين، مع اثنان من المراوح، وهي من المميزات التي تشتهر بها الإصدارات الأخيرة من السلسلة.

أيضاً تشير التسريبات على أن Red Magic 6S Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 165 Hz، وسرعة لمس 500 Hz بإستخدام أحد الأصابع أو معدل 360 Hz في اللمس المتعدد على الشاشة.

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