منها كوكا كولا وأمازون.. أبرز الشركات التي تعترف بالعملة المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - لاقت العملة المشفرة إقبالا كبيرا من قبل عمالقة الشركات حول العالم التي فتحت الباب أمام التعامل بالعملات المشفرة بعد الرواج الكبير الذي حققته.

ذكر تقرير إخباري أوروبي أن عدد الشركات التي أصبحت تتبنى مدفوعات العملة المشفرة تزايد في الفترة الأخيرة، مع توسع انتشار ”البيتكوين“ وعملات رقمية رئيسة أخرى، وتوجه عدد من الدول للاعتراف رسميا بمثل تلك العملات.

ونشر موقع ”يورو نيوز“ الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له مساء أمس الأحد في تقرير له قائمة بأهم تلك الشركات الكبرى بما فيها ”مايكروسوفت“ و ”تسلا“ و ”أمازون“ و ”فيزا“ و ”Paypal“.

وقال الموقع ”في الوقت الذي أصبح فيه بيع وشراء العملات المشفرة سائدا بشكل متزايد فإن فرص إنفاق مثل هذه العملات لا تزال محدودة إلى حد ما حتى الآن بسبب استمرار التقلبات في سعرها.“

وأضاف ”مع ذلك هناك عدد متزايد من الشركات التي تتبنى العملات المشفرة؛ ما يسمح للعملاء باستخدامها كوسيلة رسمية للدفع مقابل سلعهم وخدماتهم.“

فنادق ومنتجعات بافيليون

باعتبارها أحدث شركة تسمح باستخدام المعاملات المشفرة، أصبحت هذه المجموعة ومقرها هونج كونج أيضا أول سلسلة فنادق دولية تتبنى مدفوعات العملة الافتراضية.

وأعلنت المجموعة _التي تمتلك عقارات في أمستردام ومدريد ولشبونة وروما ومدن أخرى_ أنها ستقبل الحجوزات باستخدام 40 عملة مشفرة بما فيها ”البيتكوين“ و“الإثيريوم.“

مايكروسوفت

باعتبارها واحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم، من المهم أن تقبل الشركة مدفوعات ”البيتكوين“؛ ما يسهم في غرس الثقة في العملات المشفرة.

ستاربكس

بعد تجربة مكثفة يمكن لعملاء ”ستاربكس“ الآن استخدام تطبيق جديد لدفع ثمن المشروبات والسلع في سلسلة المقاهي باستخدام ”البيتكوين“.

ووفقا لمؤسسي التطبيق، استفاد أكثر من 500000 شخص من برنامج الوصول المبكر المخصص للمدعوين فقط لاختبار المحفظة الرقمية كطريقة للدفع.

تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية إيلون ماسك لديه علاقة صعود وهبوط مع ”البيتكوين“. فقد أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها ستقبل مدفوعات بتلك العملة لشراء السيارات في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك على خلفية استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة من قبل الشركة في شباط (فبراير) الماضي، وتم التراجع عن ذلك مع تصريحات لماسك مفادها أنه سيوقف التعامل بـ“البيتكوين“ حتى يتم تعدين أكثر من 50% من وحداتها باستخدام الطاقة المتجددة.

أمازون

اعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها ستنضم إلى صفوف عمالقة التكنولوجيا الآخرين في وضع الأساس لعملتها المشفرة الحصرية، إلا أن شركة التجارة الإلكترونية لا تقبل العملات المشفرة بشكل مباشر حتى الآن.

ومع ذلك بالإمكان شراء قسائم أمازون من خلال شركة Bitrefill المشفرة فقط، وهي منصة تجعل استخدام العملات المشفرة أسهل عن طريق تحويل ”البيتكوين“ إلى بطاقات هدايا وإعادة تعبئة الهواتف.

شركة فيزا

أكدت شركة بطاقات الائتمان ”فيزا“ في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي أنها تعتزم تجربة مخطط مع منصة ”كربتو كوم“ لقبول العملة المشفرة لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها.

Paypal

بعد إعلانها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، يمكن لمستخدمي PayPal في الولايات المتحدة الآن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بعدد قليل من العملات المشفرة.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت الشركة أن المستخدمين في المملكة المتحدة يمكنهم الآن أيضا التداول في ”البيتكوين“ وعملات مشفرة رئيسة أخرى. وحتى الآن، لا تزال PayPal صامتة بشأن ما إذا كانت تنوي توسيع الخدمة إلى بلدان أخرى.

كوكا كولا

قامت شركة ”إيماتيل“ المسؤولة عن تعبئة وتوزيع مشروبات كوكاكولا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتمكين العملة المشفرة كوسيلة للدفع من خلال شراكتها مع منصة Centrapay.

ويوجد الآن أكثر من 2000 آلة بيع للشركة في أستراليا ونيوزيلندا، وهي مصممة لقبول العملات المشفرة لدفع ثمن المشروبات التي تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم.