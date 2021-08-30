تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد تصميم وبعض من مواصفات Realme GT Neo2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Realme اليوم على بدء تطوير إصدار جديد بعنوان Realme GT Neo2، حيث تقدم هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 870، ومعدل تحديث 120Hz.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر OnLeaks و Digit.in تصميم ومواصفات Realme GT Neo2 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

ولقد أكدت التسريبات على أن Realme GT Neo2 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 بيكسل بلس.

كما تشير التوقعات إلى أن Realme تقدم هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، أيضاً يدعم هذا الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويضم Realme GT Neo2 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ومن المتوقع أن يأتي بنقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

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