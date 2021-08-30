تكنولوجيا: ساعات Fossil Gen 6 تنطلق رسمياً برقاقة معالج Snapdragon Wear 4100 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fossil رسمياً اليوم عن جيل جديد من الساعات الذكية Fossil Gen 6، التي تأتي برقاقة معالج Snapdragon Wear 4100 Plus، مع إصدار قديم من نظام تشغيل Wear OS، وسعر يبدأ من 299 دولار.

تقدم Fossil ساعات Fossil Gen 6 الذكية باثنان من الأحجام 44 و42مم، كما تتميز الساعات بشاشة AMOLED بحجم 1.28 إنش، ودقة عرض 416 في 416 بيكسل، وتدعم الشاشة ميزة always-on.

ويتميز تصميم الساعة الذكية بثلاثة من الأزرار في الإطار الجانبي، على أن يدعم الزر الأوسط التدوير، كما تأتي الساعات الذكية بميكروفون ومكبرات صوتية لدعم إجراء وإستقبال المكالمات عبر الساعة الذكية مباشرة.

كما يدعم سلسلة ساعات Gen 6 رقاقة معالج Wear 4100+ التي تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 85% مقارنة بمعالج Wear 3100، كما تأتي الساعات بذاكرة 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

أيضاً تدعم الساعات الذكية الإتصال عبر البلوتوث 5 LE، و GPS، وNFC SE، وWiFi، كما تدعم الساعات الذكية متجر جوجل بلاي.

وتنطلق ساعات Fossil الجديدة بالإصدار القديم من نظام تشغيل Wear OS، إلا أن الشركة أكدت على خططها لدفع تحديث Wear OS 3 خلال العام المقبل.

وتدعم ساعات Fossil Gen 6 قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وتأتي بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع ميزة تتبع المستخدم أثناء النوم، وتتبع نشاط المستخدم في عدد من الأنماط الرياضية وتقاوم الماء عند 3ATM.

أيضاً من المقرر أن تستمر الساعات الذكية بعمر شحن على مدار 24 ساعة، كما تتوفر Fossil Gen 6 بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ Smoke، وتصميم لسوارة معصم جلدية باللون البني، وتصميمات أخرى بين ألوان الأخضر، الذهبي، وأيضاً اللون الوردي.

ويتوفر التصميم المميز من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 319 دولار، بينما تأتي الإصدارات الأخرى من الساعات الذكية بسعر 299 دولار

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