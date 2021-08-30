شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حيل سبوتيفاي لتقليل استهلاك الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد منصة سبوتيفاي بشكل أساسي على بث الموسيقى عبر الإنترنت، وهذا ما يتسبب في استهلاك الإنترنت إذا كنت تمضي الكثير من الوقت في الخدمة، ويصبح الأمر عند استخدام الإنترنت اللاسلكي عبر شبكات الهواتف المحمولة، وذلك لأن حجم الإنترنت المتاح لك يكون دائمًا قليلًا حسبما نقل موقع aitnews.

كما أن سبوتيفاي تضم المقاطع الموسيقية بأعلى جودة ممكنة، وهي تستهلك الكثير من الإنترنت في بث هذه المقاطع.

لذلك إليكم مجموعة من الحيل التي تساعدكم في تقليل استهلاك الإنترنت عبر سبوتيفاي.

تفعيل وضع تقليل الاستهلاك في سبوتيفاى

تضم تطبيقات سبوتيفاي خاصية تدعى Data Saver، وهي تساعدك في تقليل استهلاك الإنترنت بشكل كبير.

وذلك عبر تقليل جودة المقاطع التي تعمل، بالإضافة إلى التخلي عن مقاطع الفيديو التي تظهر في التطبيق.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على زر الترس الموجود في أعلى التطبيق، وبعد ذلك اختيار Data Saver.

وتجد أمامك اختيار يدعى تفعيل وضع تقليل استهلاك الإنترنت أو تقليل جودة المقاطع بحسب اشتراكك في المنصة.

التحكم في جودة المقاطع

يساعدك وضع تقليل الاستهلاك على تقليل جودة المقاطع الصوتية التي تعمل عبر سبوتيفاي، ولكن إذا كنت ترغب في المزيد من التحكم فيمكنك التوجه لاختيار التحكم في جودة المقاطع الصوتية.

وذلك عبر الضغط على ترس الإعدادات، ومن ثم اختيار جودة الصوت.

وتجد بعد ذلك قائمة من الجودات المختلفة التي يدعمها التطبيق، حيث تستطيع عبر التطبيق تشغيل المقاطع الصوتية بجودة منخفضة أو مرتفعة أو تلقائية.

ويمكنك التحكم في جودة المقاطع الصوتية لإتصال الإنترنت المنزلي أو الإتصال عبر شبكة المحمول.

تحميل المقاطع للتشغيل دون اتصال بالإنترنت

يمكنك أن تستخدم سبوتيفاي لإيجاد مقاطع موسيقية جديدة باستمرار، ولكن أغلب استخدامك يكون لتشغيل مقاطع تعرفها بالفعل وتحبها.

لذلك تستطيع تحميل هذه المقاطع وتشغيلها عبر هاتفك دون الحاجة لإتصال إنترنت، ويمكن لمشتركي النسخة المدفوعة فقط استخدام هذه الخاصية.

وتدعم المنصة تحميل المقاطع الموسيقي في أجهزة الحاسب والهواتف بأنواعها بالإضافة إلى أجهزة آيباد.