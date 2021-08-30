شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سفينة الشحن SpaceX Dragon CRS-23 تصل محطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرست سفينة الشحن SpaceX Dragon CRS-23 فى محطة الفضاء الدولية اليوم 30 أغسطس بعد يوم واحد فقط من إطلاقها في الفضاء يوم الأحد الماضى.

وذكر موقع" spaces " أن سفينة إعادة الإمداد غير المأهولة سترسو بنفسها فى المحطة فى الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لتوصيل أكثر من 4800 رطل (2200 كجم) من الإمدادات.

وسيبدأ البث الشبكى لرسو السفن التابع لوكالة ناسا فى الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة مع اقتراب التنين من المحطة.

وقال التقرير إن شركة سبيس إكس تستهدف إطلاق Dragon لمهمتها الثالثة والعشرون لخدمات إعادة الإمداد التجارى (CRS-23).

ويستهدف Liftoff الساعة 3:37 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أو 7:37 بالتوقيت العالمي المنسق، من Launch Complex 39A (LC-39A) فى مركز كينيدى للفضاء، فلوريدا، وتوفرت فرصة إطلاق النسخ الاحتياطى أمس الأحد 29 أغسطس الساعة 3:14 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ودعمت المرحلة الأولى من معزز Falcon 9 سابقًا بعثات SpaceX's Crew-1 وCrew-2، والتى أطلقت رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية ، وإطلاق SXM-8 بعد مرحلة الانفصال، وستهبط سبيس إكس المرحلة الأولى من فالكون 9 على متن الطائرة بدون طيار "A Shortfall of Gravitas" ، والتى ستكون موجودة فى المحيط الأطلسى، ودعمت مركبة دراجون الفضائية التى تدعم هذه المهمة سابقًا مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارى رقم 21 لشركة سبيس إكس (CRS-21)، وسينفصل Dragon عن المرحلة الثانية من Falcon 9 بعد حوالى اثنى عشر دقيقة من الإقلاع والرسو بشكل مستقل إلى المحطة الفضائية .