شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المالكة لـ"تيك توك" تقتحم مجال الواقع الافتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة (ByteDance) المالكة للتطبيق الشهير تيك توك "TikTok" بأول خطوة لها لاقتحام مجال الواقع الافتراضي (VR).

وذكرت شبكة (سي إن بي سي الأمريكية) اليوم الاثنين، أن (ByteDance) نجحت في الاستحواذ على شركة ناشئة تسمى "Pico" في مجال الواقع الافتراضي.

وكانت "Pico" ثالث أكبر صانع لتجهيزات الواقع الافتراضي على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، مع نمو الشحنات بنسبة 44.7% على أساس سنوي.

وتعد تلك الخطوة مهمة لشركة (ByteDance) التي حققت نجاحًا مع "TikTok" والنسخة الصينية "Douyin" حيث يمثل الاستحواذ على "Pico" دفعة لتنويع أعمالها.