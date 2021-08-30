شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم مصرى يبتكر برنامج حاسب آلى للبرمجة الحركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر الدكتور محمود محمد المصري، برنامج حاسب آلي، أطلق عليه "برنامج هندسة البرمجة الحركية العصبية kenp" ويقدم حلولاً تدريبية ذكية لكل الألعاب الرياضية من خلال وضع مجموعة من القواعد والمبادئ لإدارة العملية التدربية وتحسين أدائها من خلال تخطيط وتنظيم ومتابعة ورقابة أداء المدربين وتحسين أداء لاعبي الفرق الرياضية عند أي مستوى ومن ثم إصدار تقارير الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.

وقال الدكتور المصري إن البرنامج يقدم إطارًا عامًا لفهم أصول التدريب الرياضي الذكي ودعمه بالمعلومات التدريبية وتوجيهه نحو الأداء العلمي لمستويات التدريب المختلفة سواء أولمبي أو منتخبات قومية أو مراحل تأسيس وذلك لتنفيذ مهام تدريبية بدقة عالية.

وأشار إلى أن البرنامج يعد بمثابة معمل تحليل رياضي كامل عن أداء اللاعبين والفرق الرياضية وتوقع نتائجهم ومستقبلهم الرياضي، كما يقدم الخطط الرياضية السنوية مدعومة بخرائط زمنية ذكية والتي تتوافق مع الأهداف العامة للمؤسسة التابع لها المدرب أو ما يتوافق مع خطط المدرب لفريقة الرياضي بشكل منفرد من بعد، علاوة على سهولة مناقشة الخطط السنوية والتعديل عليها، كما يسهم في معرف أداء كل فريق على حدة طبقا لمعطيات التقارير الفنية البدنية النفسية والتحليلية وهذا ما لم يقدم من قبل.

وأضاف أن البرنامج kenp هو ابتكار يولد نظامًا رياضيًا ذكيًا يمكن المدرب الرياضي من التنبوء ومتابعة أداء لاعبيه ويتيح لمتخذي القرار في الفاعليات الرياضية من التخطيط ومراقبة أداء الفرق لجميع الأنشطة لحظة بلحظة.