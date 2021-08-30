شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة تعتمد على العملات المشفرة تحقق أرباحا قدرها 485 مليون دولار منذ يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت لعبة تعتمد على عملة "الإيثريوم" المشفرة، تسمى "أكسي انفنتي - Axie Infinity" من تحقيق أرباح بملايين الدولارات الحقيقية للشركة التي ابتكرتها، حيث يلعب الأشخاص الذين ينتمي معظمهم لبلدان نامية مع كائنات اللعبة الملونة المتنافسة لجني بعض المال لأنفسهم.

وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أنَّ لعبة "أكسي إنفنتي"، المستوحاة من بوكيمون، تشهد ارتفاعًا في أعداد اللاعبين الذين يسعون إلى المشاركة في نموذجها القائم على "العب واربح"، وهذه الشعبية المتزايدة للعبة أسهمت في ارتفاع أرباح شركة "سكاي ميفس -Sky Mavis"، مُبتَكِرة اللعبة، حيث حققت شركة الألعاب التي تتخذ من فيتنام مقراً لها أرباحاً قدرها 485 مليون دولار منذ يوليو، مقارنة بـ21 مليون دولار حققتها منذ إطلاقها عام 2018، ووصل عدد المستخدمين الناشطين يومياً إلى أكثر من مليون مستخدم في أغسطس.

وبإمكان اللاعبين ربح نوعين من الرموز - Smooth Love Potions وتعرف اختصاراً بـ SLP وAxie Infinity Shards وتعرف اختصاراً بـ AXS- عن طريق إنتاج وتربية ومحاربة كائنات افتراضية تسمى Axies، وهذه الرموز SLP وAXS يمكن استخدامها في اللعبة أو بيعها في بورصة العملات المشفرة، وهذه الـ Axies عبارة عن رموز غير قابلة للاستبدال يمكن بيعها أو شراؤها.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنَّ معظم اللاعبين ينتمون للبلدان النامية التي تضرَّرت اقتصاداتها كثيرًا من جائحة "كوفيد-19"، مثل الفلبين والبرازيل وفنزويلا، و"بحثاً عن مصدر دخل جديد خلال جائحة كوفيد"، ويشارك آلاف الأشخاص من البلدان النامية في اللعبة، وفقاً لتقرير توضيحي حُدِّث في ديسمبر/كانون الثاني على موقع Axie Infinity الإلكتروني.

ويحتاج اللاعبون إلى ثلاثة Axies ليبدؤوا اللعب، لكن تكاليف الشراء قد تكون عالية، بحوالي 200 دولار لكل كائن، على أنه بإمكان الممولين التدخل والسماح للناس باللعب مقابل جزء من أرباحهم.

ولفت التقرير إلى أنَّ هذه الآليات رفعت أيضاً من إيرادات الشركة مُبتَكِرة اللعبة لأنها تأخذ حصة من المال في كل مرة ينتقل فيها Axie إلى شخص آخر، كما تجمع رسوماً حين ينتج اللاعبون كائنات جديدة.