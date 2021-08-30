شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرب 100 ألف أمريكي لتعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "جوجل" التي أعلنت عن استثمار 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، إن الحكومات والشركات في لحظة فاصلة في معالجة الأمن السيبراني.

كما تعهدت الشركة، من خلال برنامج Google Career Certificate، بتدريب 100،000 أمريكي في مجالات مثل دعم تكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات، وتعلم المهارات المطلوبة بما في ذلك خصوصية البيانات والأمان.

وقال كينت والكر، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية في جوجل: "تهدد الهجمات الإلكترونية البيانات القيمة والبنية التحتية الحيوية بشكل متزايد، وبينما نرحب بالتدابير المتزايدة لتعزيز الأمن السيبراني، تواجه الحكومات والشركات تحديات رئيسية".

"أولاً، تستمر المؤسسات في الاعتماد على البنية التحتية القديمة والبرمجيات الضعيفة، بدلاً من تبني ممارسات تكنولوجيا المعلومات والأمان الحديثة، ولا تزال العديد من الحكومات تعتمد على عقود البائعين القديمة التي تحد من المنافسة والاختيار، وتضخم التكاليف، وتخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان ".

ثانيًا، تواصل الجهات الفاعلة في الدولة القومية ومجرمو الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة استهداف نقاط الضعف في سلاسل توريد البرامج، ولا يمتلك العديد من البائعين الأدوات أو الخبرة لوقفها.

وثالثًا، لا يوجد لدى الدول عدد كافٍ من الأشخاص المدربين لتوقع هذه التهديدات والتعامل معها"؟

ووعد عمالقة التكنولوجيا مثل Apple وGoogle وMicrosoft وAmazon يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدته على تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني في أعقاب العديد من قضايا القرصنة البارزة ضد الوكالات الحكومية والبنية التحتية للطاقة.

وقالت Microsoft إنها ستستثمر 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بينما تخطط أمازون لتقديم جهاز مصادقة متعدد العوامل لجميع أصحاب حسابات Amazon Web Services (AWS) مجانًا.