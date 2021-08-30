شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا الأسبوع.. أبل تمنح رئيسها "تيم كوك" 750 مليون دولار مكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من الاحتفال بعيده العاشر على رأس شركة أبل، يستعد تيم كوك لتلقي 750 مليون دولار من أسهم أبل هذا الأسبوع كدفعة أخيرة من صفقة راتبه مع أبل، والتي تم وضعها منذ أكثر من عقد عندما تولى إدارة الشركة، وذلك بحسب تقارير بلومبرج.

وسيتألف القسط من 5 ملايين سهم من أسهم شركة آبل، أي ما يعادل 750 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لبلومبيرج، وفي العام الماضي، تلقى كوك وحدات مخزون مقيدة تصل قيمتها إلى 114 مليون دولار، مما يضمن بقاءه في منصب الرئيس التنفيذي حتى عام 2025 على الأقل.

وتبلغ ثروة "كوك"، البالغ من العمر 60 عامًا، الصافية حوالي 1.5 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وعلى الرغم من كونه مليارديرًا، إلا أن تعويضات كوك لعام 2020 كانت من بين الأكثر تواضعًا مقارنة بمديري التكنولوجيا التنفيذيين الآخرين ذوي الأجور المرتفعة، ففي عام 2020، تلقى كوك 14.7 مليون دولار، وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال الرئيس التنفيذي في الماضي إنه يتبرع بجزء من راتبه وتعويضاته للمنظمات الخيرية ويخطط للتبرع بمعظم ثروته.