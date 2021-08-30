تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن هاتف Lenovo K13 في السوق الروسي بسعر 90 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو رسمياً عن هاتف Lenovo K13 في السوق الروسي، وهو من إصدارات الشركة منخفضة التكلفة ويأتي بنظام Android 10 Go.

يتميز هاتف Lenovo K13 بشاشة IPS بحجم 6.52 إنش، وبدقة 720 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، كما يأتي الهاتف بتصميم من البلاستيك مقاوم لقطرات الماء بمعايير IP52.

كما يضم الهاتف رقاقة UNISOC SC9863A بدقة تصنيع 28 نانومتر، و8 من أنوية Cortex-A55، وسرعة 1.6 GHz، وكرت شاشة IMG8322، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة من الجهة الخلفية.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM 4G، ودعم الإتصال بشبكات VoLTE، والبلوتوث 4.2، ويضم مدخل 3.5 مم للسماعات.

أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C، وبطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 10W، ويتوفر الهاتف بسعر 105 دولار أو 90 يورو.

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