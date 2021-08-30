دبي - يزن راشد - كشفت شركة فولكس فاجن عن ميزة جديدة لخدمة السيارة المتصلة بشبكة Car-Net التي تتيح لك الحصول على بيانات 4G من شركتين رئيسيتين للاتصالات في الولايات المتحدة.

ويطلق على الميزة اسم Carrier of Choice، وهي توفر خيار Verizon أو T-Mobile، مما يجعل من السهل نسبيًا إضافة سيارتك إلى خطة الهاتف المحمول الحالية.

وبدءًا من شهر سبتمبر، يتمكن مالكو سيارات الشركة الألمانية في الولايات المتحدة من الوصول إلى خيارات خطة الاشتراك عبر موقع الويب المخصص لشركة فولكس فاجن أو عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

ويمكنك من هناك إضافة حساب إلى مزود خدمة الاتصال اللاسلكي الحالي الخاص بك (بافتراض أنه Verizon أو T-Mobile) وإقرانه باشتراكك الحالي في خدمة فولكس فاجن Car-Net.

ويظهر بعد ذلك كبند جديد في فاتورتك الحالية. وإذا لم تكن مشترك مع تلك الشركات، يمكنك الحصول على بيانات 4G غير محدودة مقابل 20 دولار في الشهر.

وتقدم Car-Net ميزات السيارة المتصلة مثل بدء التشغيل عن بعد وقفل وفتح السيارة والصيانة والحالة وتنبيهات السائق المراهق (حظر التجول والحدود والسرعة) والمزيد.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من هواتف آيفون وأندرويد الذكية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول المحدث من الشركة.

كما يوفر نقطة اتصال شبكة لاسلكية مع اتصال 4G غير المحدود لما يصل إلى أربعة أجهزة.

علاوة على ذلك تتيح لك الشركة الوصول إلى تطبيقات iHeart Radio و TIDAL لبث الوسائط. وذلك من خلال اشتراك مدفوع.

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فولكس فاجن توفر خيار اتصال 4G داخل السيارة

كما تقدم اشتراك Plus Nav مع تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي والمسار مقابل 49 دولار سنويًا. واشتراكًا إذاعيًا مع 30 ألف محطة عالمية مقابل 8 دولارات أمريكية سنويًا وخيار التحدث بلغة طبيعية مقابل 9 دولارات سنويًا.

وتأتي نماذج سيارات الشركة من 2019 وما بعد مع دعم CarPlay وأندرويد أوتو، مما يمنحك العديد من هذه الخيارات مجانًا.

وتأتي خدمة Car-Net بشكل قياسي في معظم نماذج العام 2020 ومركبات فولكس فاجن الأحدث.

وتعتبر الشركة الألمانية أول شركة لصناعة السيارات تعمل مع شركتي Verizon و T-Mobile لتزويد عملائها بالمرونة للاختيار من بين عدة مزودي خدمات لاسلكية. وذلك لتمكين نقطة اتصال شبكة لاسلكية داخل السيارة من Car-Net من خلال التكنولوجيا المدمجة.

ولم يعد مالكو وركاب فولكس فاجن بحاجة إلى استخدام بيانات هواتفهم المحمولة للترفيه داخل السيارة. إذ يمكنهم حاليًا شراء بيانات غير محدودة من خلال Verizon أو T-Mobile لسيارتهم عبر Car-Net.

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