دبي - يزن راشد - تتطلع منصة تيك توك إلى المساعدة في إلهام الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني من خلال شراكة جديدة مع التحالف الوطني للأمن السيبراني NCSA التي تدعم إطلاق مكتبة جديدة لتعليم الأمن السيبراني والموارد المهنية، مما يوفر إرشادات وموارد مباشرة في مجال الاهتمام المتزايد هذا.

وقالت المنصة: مع بدء اختيارات السنة الدراسية والدورات التدريبية الجديدة، تشهد القوى العاملة العالمية أيضًا مستوى قياسيًا من المحترفين الذين يتطلعون إلى إحداث تغيير في حياتهم المهنية.

وأضافت: نعتقد أن تيك توك توفر منصة لإثارة الفضول في القطاعات السريعة النمو مثل الأمان والخصوصية والسلامة. ونحن متحمسون لبناء مجتمع التعلم الإلكتروني عبر منصتنا والعمل على إنشاء مجال أكبر وأكثر تنوعًا وشمولية.

وتشكل المبادرة الجديدة جزء من جهود المنصة الأوسع نطاقًا لتعزيز تعليم الأمن السيبراني. وتوفر أيضًا المزيد من المسارات في التطوير الوظيفي مباشرةً من التطبيق.

وبالرغم من أنها قد لا تكون المنصة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بالتعليم المهني. ولكن تيك توك شهدت اهتمامًا متزايدًا بالمحتوى الإرشادي والنصائح المهنية، حيث أثارت المقاطع المتعلقة بالوظيفة حالة استخدام جديدة تمامًا للتطبيق.

وأضافت المنصة في الشهر الماضي خيارًا جديدًا للسير الذاتية في الولايات المتحدة، الذي يمكن المستخدمين من نشر إعلانات الوظائف الشخصية عبر مقاطع الفيديو.

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تيك توك تهتم بالجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني

جاء الخيار الجديد ردًا على الاهتمام المتزايد بمحتوى المنصة المتوافق مع الوظائف. إذ حقق وسم #careeradvice أكثر من 80 مليون مشاهدة فيديو يوميًا في التطبيق.

وكما أشارت صحيفة الواشنطن بوست في وقت سابق من هذا العام: تظهر تيك توك، المعروفة على نطاق واسع بمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية، بسرعة كقوة في النظام البيئي للبحث عن الوظائف في وقت لا تزال فيه البطالة مرتفعة، ويبحث جيل جديد عن وظائفهم الأولى.

وبالنظر إلى هذا، قد تكون المنصة في وضع فريد للمساعدة في توجيه الجيل القادم من محترفي الأمن السيبراني.

ورعت المنصة في وقت سابق من العام الدورة الافتتاحية للألعاب الإلكترونية الأمريكية، وهو حدث للمساعدة في تحديد المواهب المحتملة في مجال الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك تستضيف تيك توك أيضًا معرض الوظائف الشهر المقبل. الذي يركز على تدريب وتوظيف قادة الأمن والخصوصية.

ويؤدي ذلك إلى توسيع فائدة المنصة واستخدامها، مما قد يجعلها منافسًا أكبر لفيسبوك والمنصات الأخرى في مساحة الوسائط الاجتماعية.

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