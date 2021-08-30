دبي - يزن راشد - كجزء من التحديث الأسبوعي للمجتمع، أعلنت منصة كلوب هاوس أنها تطرح الآن ميزة الصوت المكاني، مما يضيف مستوى جديد من العمق إلى محادثاتك في المنصة.

ويجعل الصوت المكاني المحادثات تبدو وكأنها محادثة حقيقية. وتعمل هذه الميزة من خلال تقديم إشارات مكانية دقيقة تضع مكبرات الصوت في مساحة ثلاثية الأبعاد حول رأسك، مما يجعل تجربة الاستماع عن بعد أقرب إلى التواجد في غرفة مليئة بالناس.

وكما أوضحت كلوب هاوس: يكرر الصوت المكاني الطريقة التي نسمع بها الأصوات ونعالجها في نفس الغرفة الفعلية. ويفصل بين مكبرات الصوت الفردية في السماعات السلكية للمستمع، أو سماعات البلوتوث (بما في ذلك Airpods) أو نظام ستيريو السيارة.

ويمكن أن يجعل ذلك التجربة أكثر جاذبية، مع تكرار المناقشات في الحياة الواقعية، إلى جانب تمكين التمييز بشكل أفضل بين كل صوت.

ومن أجل محاكاة تباعد الصوت، تعين المنصة الآن موقعًا محددًا لكل متحدث في الغرفة مع الحرص على توزيع المتحدثين بالتساوي لتحقيق أقصى قدر من الوضوح.

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كلوب هاوس تضيف ميزة الصوت المكاني

تشير المنصة أيضًا إلى أنه يتم وضع مصادر الموسيقى والستيريو، وتحافظ على فصل الستيريو المخصص لها في الفضاء الاصطناعي.

ولن يحصل المتحدثون على التجربة نفسها. ولن يكون الصوت المكاني نشطًا إلا لأفراد الجمهور. وقد يمثل ذلك بعض التحديات في الإدارة.

ولكن قد يساعد أيضًا أولئك الموجودين على متابعة المحادثة بشكل أفضل. وذلك دون الحاجة إلى القلق بشأن التحولات المحتملة في مستويات الصوت لكل متحدث مشارك.

ومن شأن هذا التحديث الجديد أن يساعد المنصة في الحفاظ على اهتمام الجمهور، الذي، كما لوحظ، لا يزال يزداد على ما يبدو مع استمرار التطبيق في مواجهة المنافسة المتزايدة.

وتقول كلوب هاوس إنها تستضيف الآن 700 ألف غرفة كل يوم. بزيادة قدرها 130 في المئة بالمقارنة مع عدد الغرف قبل ثلاثة أشهر فقط.

وحظيت ميزة الصوت المكاني باهتمام في عام 2021 بعد أن تبنتها آبل عبر خطوط إنتاج الشركة.

وأضافت سوني صوتًا ثلاثي الأبعاد إلى PS5. وأطلقت أمازون إطلاق Echo Studio بمكبر الصوت 360 درجة القائم على الكائنات هذا العام.

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