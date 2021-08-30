دبي - يزن راشد - يحتوي هاتف آيفون 13 على اتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض LEO للسماح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل في مناطق لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G، وذلك وفقًا للمحلل الموثوق مينغ تشي كو.

وفي حال التزمت شركة آبل بجدولها الزمني التقليدي، فإننا على بعد أسابيع فقط من الإعلان عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة.

وفي ملاحظة للمستثمرين، أوضح كو أن تشكيلة آيفون 13 تحتوي على أجهزة قادرة على الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وإذا تم تمكينها باستخدام ميزات البرنامج ذات الصلة، فقد يتيح ذلك لمستخدمي الهواتف إجراء مكالمات وإرسال رسائل دون الحاجة إلى اتصال خلوي 4G أو 5G.

ويقال إن ‌هاتف آيفون القادم يتميز بشريحة Qualcomm X60 الأساسية المخصصة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويبدو أن العلامات التجارية الأخرى المصنعة للهواتف الذكية تنتظر حاليًا حتى عام 2022 لاعتماد شريحة النطاق الأساسي Qualcomm X65 اللازمة لتنفيذ وظائف الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتمثل أقمار المدار الأرضي المنخفض العمود الفقري لخدمة ستارلينك للإنترنت التي يقدمها إيلون ماسك. وتعتمد عليها لنقل الإنترنت إلى العملاء وتجنب بعض المشاكل الشائعة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. بما في ذلك زمن الانتقال العالي وانقطاع الخدمة عن المشترك.

ولكن ستارلينك ليست الشركة الوحيدة التي تستخدم الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض للاتصال.

وجمعت Hughesnet و OneWeb قواها لإطلاق منافس لشركة ستارلينك. وأعلنت Immarsat عن كوكبة جديدة تهدف إلى الاندماج مع شبكات 5G الأرضية من أجل حل أكثر عالمية.

ويقال إن مزود خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض الذي من المرجح أن يتعاون مع آبل فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتغطية الخدمة هو Globalstar.

وأوضح كو أن أبسط سيناريو لتوفير اتصال LEO للمستخدمين هو ما إذا كان مشغلو الشبكات الفردية يعملون مع Globalstar.

وهذا يعني أن عملاء مشغل الشبكة الشريك يمكنهم استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بـ Globalstar عبر آيفون 13 مباشرةً من خلال مشغل الشبكة الخاص بهم دون الحاجة إلى عقود أو مدفوعات إضافية.

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آيفون 13 يتميز باتصال بالأقمار الصناعية

أضاف كو أن الاتصالات الساتلية LEO هي تقنية يمكن مقارنتها بـ mmWave 5G من حيث تأثيرها في صناعة الشبكات وأن آبل قد تستفيد من كلا التقنيتين.

ويقول كو إن شركة آبل متفائلة بشأن اتجاه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وشكلت فريقًا محددًا للبحث والتطوير في التقنيات المتعلقة به منذ بعض الوقت.

وأبلغت وكالة بلومبرج عن وجود هذا الفريق في عام 2019. موضحة أن آبل كانت تبحث في طرق جديدة لإرسال البيانات مثل اتصال الإنترنت مباشرة إلى أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى.

وبحسب ما ورد، جعل الرئيس التنفيذي لشركة آبل المشروع من أولويات الشركة. وذلك بهدف رئيسي هو إرسال البيانات مباشرة إلى آيفون الخاص بالمستخدم. دون الاعتماد على شركات الاتصالات اللاسلكية وتغطية الشبكة.

وتشير المعلومات إلى أن كوالكوم تعمل مع Globalstar لدعم النطاق Band n53 في رقاقات النطاق الأساسي Qualcomm X65 المستقبلية.

وكانت 3GPP قد وافقت مسبقًا على النطاق Band n53 كنطاق 5G.

وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فمن المحتمل أن تدعم Qualcomm X60 عنصرًا آخر من 5G. التي تتكون حاليًا من مزيج كامل من التقنيات. بما في ذلك الموجة المليمترية الفائقة السرعة. ولكن ذات النطاق المحدود والأكثر انتشارًا والأبطأ C-Band.

ويقدم LEO 5G الدعم في الأماكن التي لا تحتوي على أبراج حتى الآن تبث الأشكال الأخرى من 5G. وهي مفيدة بشكل خاص في العديد من المناطق الريفية التي غالبًا ما تكافح للحصول على اتصال 3G أو 4G.

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