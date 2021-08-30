تكنولوجيا: Realme تؤكد خططها لإطلاق أول هاتف برقاقة Dimensity 810

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن خططها لإطلاق أول هاتف برقاقة معالج Dimensity 810 قريباً.

كانت شركة MediaTek قد أعلنت رسمياً عن رقاقة معالج Dimensity 810 منذ بضعة أسابيع، حيث تدعم الرقاقة اثنان من شرائح 5G، وتضم أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.4GHz، مع أنوية Cortex-A55 لكفاءة الآداء وإستهلاك الطاقة، كما تضم الرقاقة كرت شاشة Mali-G57 MC2.

وتدعم رقاقة Dimensity 810 ذاكرة عشوائية LPDDR4x، كما تدعم سعة تخزين في UFS 2.2، ولقد ألمحت Realme في وقت سابق إلى أنها ستكون أولى الشركات المستخدمة لمعالج MediaTek الجديد.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme 8s الذي رصد في تسريبات مصورة مؤخراً هو إصدار الشركة الذي يضم معالج Dimensity 810.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Realme 8s يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش بمعدل تحديث 90Hz، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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